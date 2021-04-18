В Калинковичском районе готовят несколько десятков оленей для запуска в дикую природу

Источник материала: БT

Ферма по разведению этих животных уже 6 лет работает на импортозамещение и является частью большой республиканской программы "Белорусский лес". Питомник позволяет не тратить средства на закупку особей за рубежом. При этом помогает увеличивать популяцию диких животных и привлекать в Беларусь иностранных туристов для охоты. Сегодня Калинковичская ферма - это 200 гектаров земли, 9 вольеров с водоемами и почти 60 высокородных оленей. Кормовую базу здесь заготавливают сами. В рационе животных овес, сено, картофель, необходимые витамины и микроэлементы.

Сергей Марченко, председатель Гомельской областной оргструктуры Белорусского общества охотников и рыболовов: "В целом по нашей стране было закуплено более 1700 оленей. И потом с учетом приплода выпущено в живую природу более 2 000. Заселение производилось в порядка 40 хозяйствах Беларуси. В прошлом году мы в двух хозяйствах открывали охоту на это животное не только для белорусов, но и для иностранных граждан, охотников Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов".





Также по программе "Белорусский лес" в стране занимаются увеличением популяций некоторых птиц, в том числе диких уток.