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305 фактов нарушений выявлено только за 5 дней акции ГАИ "Трезвый водитель"

18.04.2021 18:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего за первые 3 месяца этого года - более 3200, причем 150 из них повторно, а это значит, что такие водители попадают под действие Уголовного кодекса. Как считают в Госавтоинспекции, для таких нарушителей не лишним будет напомнить и об ужесточении ответственности. С середины апреля действуют новые нормы: при повторном нарушении могут на 8 лет лишить прав, оштрафовать на 1000 базовых величин и даже отправить за решетку на срок до 2 лет. При этом инспекторы советуют близким уделить отдельное внимание любителям езды под градусом и оградить от возможности сесть в таком состоянии за руль.

Опять же в ГАИ напомнили, что в законодательстве предусмотрено увеличенное наказание для нарушителей, у которых выявлено свыше 0,8 промилле алкоголя - это 200 базовых величин (5800 рублей) и лишение прав на 5 лет.

 
 
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Всего за первые 3 месяца этого года - более 3200, причем 150 из них повторно, а это значит, что такие водители попадают под действие Уголовного кодекса. Как считают в...
 
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