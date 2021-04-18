В Минске ведутся работы по нанесению разметки

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ГАИ Минска обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой, автолюбителям советуют следить за временными знаками и двигаться с включенным ближним светом фар в сумерках. На некоторых участках рисунок линий может измениться, этому также стоит уделить внимание. Чтобы не создавать заторы, лучше выбирать маршруты в объезд тех улиц, где наносятся новые полосы.