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Около 2 миллионов 300 тысяч белорусов приняли участие в республиканском субботнике
18.04.2021 18:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Он прошел во всех уголках страны. Заработано более 9 миллионов рублей. Опыт субботников прошлых лет доказал: средства, собранные в этот день, направляются на то, что действительно нужно людям.
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Он прошел во всех уголках страны. Заработано более 9 миллионов рублей. Опыт субботников прошлых лет доказал: средства, собранные в этот день, направляются на то, что...
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