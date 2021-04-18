Около 2 миллионов 300 тысяч белорусов приняли участие в республиканском субботнике

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Он прошел во всех уголках страны. Заработано более 9 миллионов рублей. Опыт субботников прошлых лет доказал: средства, собранные в этот день, направляются на то, что действительно нужно людям.



В этом году половина заработанных средств пойдет на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, закупку оборудования и на частичное финансирование вакцины от COVID. Другая половина - на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.