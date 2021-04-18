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Сотрудники и курсанты Академии МВД посетили Дворец Независимости

18.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для тех, чья профессия родину защищать и обучать этому ответственному делу, - экскурсия в самом монументальном символе белорусской государственности. Сегодня по залам Дворца Независимости прошлись те, кто в том числе оборонял его в августе 2020 года, когда ситуацию в стране так и стремились расшатать. Два десятка церемониальных залов воочию оценили сотрудники и курсанты академии МВД. Место первой встречи - Зал торжественных церемоний, где традиционно встречают самых дорогих и важных гостей. После ряд гостиных, которые не раз становились антуражем важных политических встреч, даже мирового масштаба. В каждом помещении лейтмотивом гордость нации - слуцкий пояс.  Впечатлило экскурсантов и то, что Дворец Независимости на 90 % выполнен из белорусских материалов и нашими мастерами. 

Юлия Клюева, начальник отдела идеологической работы Академии МВД: "Находясь в стенах дворца, мы понимаем всю силу, мощь единства нашего народа - все, что мы здесь видим, сделано руками мастеров белорусских, трудовых коллективов белорусской промышленности. Этот объект воплотил в себе все умения, все возможности и силы, которыми обладает наша республика. Поэтому, конечно, дворец символизирует мощь, независимость, стойкость".

Алина Романюк, старший инспектор центра культурно-воспитательной работы Академии МВД: "Я считаю, что каждый белорус должен здесь побывать для того, чтобы увидеть, где все-таки проходят самые значимые мероприятия и решаются важные вопросы. Мы находимся в центре Европы, конечно же, нас задевают всякие политические вопросы, но я думаю, мы справимся, мы сильная и гордая страна и к тому же еще очень красивая, со своими культурными ценностями".

В маршруте гостей самый уютный зал резиденции - Каминный (в год до пандемии здесь проходило порядка 200 встреч). Далее - Красный - для рабочих совещаний, Большой зал переговоров, здесь совсем недавно общалась Конституционная комиссия, потом Зал вручения государственных наград - самое торжественное помещение во дворце. Отметим, что публичные экскурсии во Дворце Независимости - уже традиция, которой более 5 лет.

 
 
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Для тех, чья профессия родину защищать и обучать этому ответственному делу, - экскурсия в самом монументальном символе белорусской государственности. Сегодня по...
 
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