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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники и курсанты Академии МВД посетили Дворец Независимости Для тех, чья профессия родину защищать и обучать этому ответственному делу, - экскурсия в самом монументальном символе белорусской государственности. Сегодня по...

Для тех, чья профессия родину защищать и обучать этому ответственному делу, - экскурсия в самом монументальном символе белорусской государственности. Сегодня по залам Дворца Независимости прошлись те, кто в том числе оборонял его в августе 2020 года, когда ситуацию в стране так и стремились расшатать. Два десятка церемониальных залов воочию оценили сотрудники и курсанты академии МВД. Место первой встречи - Зал торжественных церемоний, где традиционно встречают самых дорогих и важных гостей. После ряд гостиных, которые не раз становились антуражем важных политических встреч, даже мирового масштаба. В каждом помещении лейтмотивом гордость нации - слуцкий пояс. Впечатлило экскурсантов и то, что Дворец Независимости на 90 % выполнен из белорусских материалов и нашими мастерами.В маршруте гостей самый уютный зал резиденции - Каминный (в год до пандемии здесь проходило порядка 200 встреч). Далее - Красный - для рабочих совещаний, Большой зал переговоров, здесь совсем недавно общалась Конституционная комиссия, потом Зал вручения государственных наград - самое торжественное помещение во дворце. Отметим, что публичные экскурсии во Дворце Независимости - уже традиция, которой более 5 лет.