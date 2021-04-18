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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яркие кадры республиканского субботника в "Главном эфире" Сегодня собраться и поработать сообща на благо страны не просто дань истории - нечто большее. Мы часто слышим советы о том, как сделать страну лучше. И вот теперь...

Сегодня собраться и поработать сообща на благо страны не просто дань истории - нечто большее. Мы часто слышим советы о том, как сделать страну лучше. И вот теперь всем диванным спикерам представилась уникальная возможность показать себя во всей красе, но что-то подсказывает: заняты они были все тем же - написанием комментариев в интернете. Зачем марать руки, куда проще прокричать на улице непонятные лозунги или заняться вандализмом.На наш взгляд - это дело рук каждого - внимательно относиться к тому месту, где мы живем и работаем, кто хочет сделать собственный дом еще более опрятным. Чистые, зеленые ухоженные улицы давно стали нашим брендом. Так что работа кипела во всех уголках - в больших парках и на исторических памятниках, во дворах и школах. Трудились целыми семьями и коллективами. От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства.Еще в конце прошлого года Президент заверил - и в дальнейшем благоустройство малых населенных пунктов в Беларуси будет продолжено. А слов Глава государства, как известно, на ветер не бросает, вот и в этот раз выбор места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства. Александрия всегда была местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.Словом, белорусы в очередной раз своим трудом и примером доказали, что изменения в лучшую сторону по силам, когда заниматься делом, а не распыляться на хейт. Прямо сейчас самые яркие кадры минувшего дня.Что ни весна, то обязательно субботник! Кажется, все давно привыкли. День, когда нас покидают меркантильные мысли, сожаления о занятом уик-энде, и тот случай, когда лучше меньше говорить, а больше делать.В общем, сплошная трудотерапия. Кто не знает о магической силе труда на земле? Апрель не всегда выдается теплым, но с лопатой наперевес уж точно не замерзнуть.В этой команде так сразу правительственный десант и не признаешь.Все это люди, которых мы привыкли наблюдать в деловом. Вице-премьер (то ли в шутку, но нам показалось - всерьез) даже посетует: "Вот так, как сегодня, хотелось бы чаще!". Так что субботник оказался созвучен важным потребностям.А вообще лесопосадки для вице-премьера - это что-то новенькое! Все больше мосты да дороги. Оказалось, не для него одного! У коллеги Александра Субботина, который курирует в кабинете министров стратегический агропромышленный вектор, в лесу тоже дебют. Немного практики, и не стыдно показаться не только подчиненным, но и всей стране!Для кого, пожалуй, нет дела привычнее, так это для вице-премьера Назарова.Как пришел Юрий Викторович лесничим в 80-е, так к лесу и прикипел. Здесь и тишину послушать, и мысли в порядок привести можно, и оставить после себя что-то очень важное! Говорит, деревья сажают с любовью, тогда обязательно вырастут!Вице-премьер обещает, сюда обязательно вернется - посмотреть, как саженцы набирают силу. А кого-то даже зовут на места былых посадок!Здесь каждый скажет о том, что лес дает силы трудиться, о том, что белорусская природа исцеляет, о том, как хорошо здесь дышится. И просто хорошо! А так организоваться в Год единства дорогого стоит. Когда плечом к плечу и студент, и рабочий, и депутат, и Президент.Край, краше которого нет. Места особенной силы - той, что обладает лишь малая родина.Это местечко на берегу Днепра стало символом единения: по одну руку Копысь, по другую - Александрия, справа - Витебская область, а мост перейдешь - уже Могилевщина. Жили всегда по-соседски. На Купалье сюда ведут все дороги - Александрия собирает друзей! Каждое лето, как и накануне, сюда приезжает Президент, но не в гости - домой!Здесь тепло родительского дома и детство мигом накрывает.Впереди большой фронт работ - словом, делу время!Если есть верная команда и дело по душе, не чувствуешь усталости, даже если за плечами порядка сотни рябин, дубов, лип и кустарников.Сообща и дело спорится. Вот она, созидательная сила единства! Его-то порой нам всем не хватает. И так совпало неслучайно, что в год, призванный по своей сути объединять, Александр Лукашенко держит путь в места, которых нет дороже.Субботники - лишь на первый взгляд дела земные, или лесные.Чиновники разных рангов, как правило, едут подальше от МКАД, шутят, куда тут еще уедешь, когда вокруг лес стеной? Чем богаты. "40% белорусской земли - лесные запасы", - напомнит глава Администрации Президента. За его плечами - пожалуй, больше сотни посаженных саженцев, а накануне открыт счет второй.Словом, в субботу на работу вышли все. Госконтроль по долгу службы не ограничился проверкой и наблюдением - кто-то отправился в подшефный детский дом, а кто-то к местам боевой и воинской славы. Минздрав был на страже здоровья - и буквально, и в переносном смысле. Министр Пиневич лишь накануне привился от COVID белорусской вакциной, что и нам советовал, и сразу на стройку! На подходе - новый столичный корпус РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Поствакцинальное время - совсем не диванный период, уверяет министр, а физнагрузки всегда вне возраста, профессии и статуса.Депутаты и сенаторы приложили руку к озеленению столицы. Удивительное дело: сажать деревья ведь не учился никто, за редким исключением, но нет такого белорусского чиновника, кто бы не знал, как подступиться к посадкам!Субботник - это своего рода тимбилдинг! И все, кто трудится, понимают это буквально. Это не в офисе уйти в себя, подбирая верные слова, чтобы описать атмосферу или умения участников. Субботник - это команда, когда один в поле не воин, а управляться сподручнее как минимум в четыре руки!И разве проживет так долго, как эта, традиция, которая не нашла поддержки и претит натуре белоруса? Субботники давно ушли в народ! И кого ни спроси, как это, когда в субботу на работу, в апреле, кажется, никто не против подарить свой труд. И каждый, кто берет лопату, точно знает, что значит быть хозяином своей земли!