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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 20 апреля серия проекта "Белорусская Super женщина" расскажет о Елене Парчук Наша следующая героиня уверена, что, если заниматься нужным и, главное, любимым делом, то в этом и состоит философия успеха и гармонии. Ее называют вечным студентом...

Наша следующая героиня уверена, что, если заниматься нужным и, главное, любимым делом, то в этом и состоит философия успеха и гармонии. Ее называют вечным студентом и человеком множества интересов и увлечений. Новая серия проекта "Белорусская super женщина" расскажет о Елене Парчук.Начинала в системе образования и руководила детским домом, а сегодня внедряет в Беларуси новые методики обучения правилам безопасности. Интерактивный центр МЧС, который она развивает, уникальный не только для Беларуси - не имеет аналогов в СНГ и Европе. "Белорусская super женщина" - эфир во вторник вечером, не пропустите!