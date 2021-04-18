ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

20 апреля серия проекта "Белорусская Super женщина" расскажет о Елене Парчук

19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наша следующая героиня уверена, что, если заниматься нужным и,  главное, любимым делом, то в этом и состоит философия успеха и гармонии. Ее называют вечным студентом и человеком множества интересов и увлечений. Новая серия проекта "Белорусская super женщина" расскажет о Елене Парчук. 

Начинала в системе образования и руководила детским домом, а сегодня  внедряет в Беларуси новые методики  обучения правилам безопасности.  Интерактивный центр МЧС,  который она  развивает, уникальный не только для Беларуси - не имеет аналогов в СНГ и Европе.  "Белорусская super женщина" - эфир во  вторник вечером, не пропустите!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша следующая героиня уверена, что, если заниматься нужным и,  главное, любимым делом, то в этом и состоит философия успеха и гармонии. Ее называют вечным студентом...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси после августа 2020 осуждено более 70 неонацистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by