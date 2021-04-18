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В Беларуси после августа 2020 осуждено более 70 неонацистов

19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самостоятельность Беларуси сейчас как кость в горле для многих недоброжелателей. Так что беглые и их кураторы не останавливаются ни перед чем, чтобы  подорвать изнутри наше общество. Правда, уже в который раз все заканчивается возбуждением уголовных дел.  

Примечательно, что в Беларуси в послевыборный период осуждено более 70 неонацистов - цифра, которую озвучили недавно в Генпрокуратуре. Чем она интересна? Все дело в том, что это более чем в 10 раз превышает показатель предыдущих лет. Задумайтесь: в течение очень короткого времени в многонациональной стране случается всплеск преступлений, совершенных людьми с шовинистическими взглядами. Это тревожный сигнал. 

Дальше - больше. Оказалось, что они не просто совершали преступления, а вели работу по героизации нацистов, оккупантов и их пособников - сил, которые совершали на белорусской земле преступления, у которых не может быть срока давности. 

Судя по тому, что поддерживались и финансировались такие веяния из-за границы, кто-то очень старается, чтобы в нашем обществе появилась часть людей, у которых не просто отшибло память о прошлом страны, а все перевернулось с ног на голову. Черное стало белым, белое - черным.



На могилы советских воинов плюет 11-летний школьник из Витебска. Видеоролик он снял для соцсетей. То есть считал, что поступает правильно, что это понравится людям.  А это уже 28-летняя минчанка у монумента Победы с БЧБ-флагом. Что может быть омерзительнее стяга, свободно развевавшегося, когда жгли белорусские деревни, на фоне Вечного огня в честь тех, кто погиб, спасая белорусов от пособников нацистов. Вот откуда взялись эти улыбающиеся на фоне БЧБ люди?

Ну а коллаборантский флаг пособников-нацистов на стеле "Минск - город-герой" - это плевок в могилы как минимум 2 млн 300 тысяч белорусов, погибших в той войне. Три года, с 1941 по 1944-й, люди, ходившие под этим стягом и нашивками, уничтожали партизан, мирное население. В августе 2020-го БЧБ-символы буквально захватили соцсети. Что ж, теперь понятно, откуда взялись дети, плюющие на могилы воинов, отдавших жизни за белорусскую землю.

Человек с нацистским флагом за пазухой - Андрей Мялик. В 2015-м признан виновным в незаконном приобретении, хранении боеприпасов. А 11 августа в Белоозерске попался на незаконных уличных акциях со свастикой в рюкзаке. Вот такие радикалы и околофутбольные группировки атаковали милицию. Государственные СМИ предупреждали митингующих - среди вас много далеко не светлых и не мирных лиц. 

Доказательств преступной агрессии протеста сейчас вагон и маленькая тележка. Только оппозиционные СМИ вам не расскажут, что против Беларуси был развернут "националистический фронт". В толпе были радикалы. С августа по декабрь одних только агрессивных околофутбольных фанатов привлечено к уголовной ответственности 65 человек.

В Беларуси после августа 2020 осуждено более 70 неонацистов


Недобитый нацизм - тоже арсенал радикальных футбольных фанатов. Кое-где их отряды уже использовали, чтобы перевернуть страну под ультраправые лозунги.

Украина. Здесь продвижение символики пособников коллаборантов и героизация нацизма приобретает все более уродливые формы.

Факельные шествия, на которых чествуют таких военных преступников как Бандера, нападения на тех, кто 9 Мая несет цветы к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны, и даже атаки на ветеранов - это реальность, которую, кажется, хотят представить как норму. Есть в таких колоннах и БЧБ-флаги.

Украина пока еще не страна победившего национализма. Но эти люди, чествующие пособников-нацистов, вызывают недоумение. Как такое могло произойти? Сотрудничество с захватчиками из Третьего рейха не имеет ничего общего с борьбой за свободу. Гитлер не предполагал никакой независимости. Ни Украины. Ни Беларуси. Нельзя оправдать и убийцу мирного населения Бандеру никакой национальной борьбой. 

В Беларуси попытку героизировать нацизм пресекут в зародыше. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной. Пробелы в вопросе кто есть кто устранят раз и навсегда.

Работа только начинается. Это будет и исследование документов, новые раскопки, запросы в иностранные архивы. В Генпрокуратуре ждут и писем от свидетелей и родственников жертв геноцида в отношении белорусов в годы Великой Отечественной войны. Срока давности у таких преступлений нет и быть не может. 



 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Самостоятельность Беларуси сейчас как кость в горле для многих недоброжелателей. Так что беглые и их кураторы не останавливаются ни перед чем, чтобы  подорвать...
 
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