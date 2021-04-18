Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О будущем регионов в рамках инвестиционных программ - в рубрике "Контекст" Пока одни работают на уничтожение, другие пытаются максимально включиться в работу по преобразованию общего дома. Неважно, город это или райцентр, но созданию...

Пока одни работают на уничтожение, другие пытаются максимально включиться в работу по преобразованию общего дома. Неважно, город это или райцентр, но созданию комфортной среды, уюту и возможностям для реализации в Беларуси всегда уделялось большое внимание, а республиканские субботники - дополнительный стимул делать страну краше и чище. Современная инфраструктура - это запрос времени, ведь для развития экономики регионов всегда необходимы новые социальные проекты, производства, высокопроизводительные рабочие места. Под них делают целые инвестиционные программы, чтобы подходить к вопросу комплексно, выделяют немалые средства.о будущем регионов в рубрике "Контекст".Инвестпрограмм в стране несколько - масштаба республиканского, областного, регионального. Оно и понятно: без развития не мыслим день завтрашний. На этом тезисе сконцентрировано внимание и местных властей, и в целом всего правительства. Причем такие дорожные карты имеем на ближайший год и на более отдаленную перспективу, скажем, на пятилетку. Речь не только о строительстве новых социальных объектов - таких, как школы, детские сады и спортивные комплексы. Финансирование сконцентрировано на сферах актуальных дню сегодняшнему.Привлечение капитала извне на новые инновационные производства только приветствуется. Более четверти века предприятие в Жлобине успешно производит специальную сетку для просева сыпучих стройматериалов. Приняли решение расширяться. Вместе с расширением развивают и регион.Агроусадьба, построенная на заработанные деньги, - это место отдыха горожан, и новые рабочие места.Условно все объекты программы разделяют на три блока: инфраструктура развития, транспортная, энергетическая - как дополнение к тем точкам роста в регионах, которые уже имеются. Другими словами, там есть свои инвесторы, определенные мощности, но нужно выходить на новый уровень. Например, в Островце появится автовокзал и полигон бытовых отходов. Второй блок - социальные объекты. Это, скажем, школы в Столбцах, Барановичах и Бобруйске, а также детские сады в Молодечно, Фаниполе и в Пуховичском районе. Забота о детях и комфортная жизнь в регионах легли в основу инвестпрограммы на 2021 год.Этому комплексу некогда пророчили славу центра по подготовке олимпийцев-гребцов, но оказался в числе долгостроев. Пауза на 10 лет. Но уже в этом году - заверяют строители - преподнесут горожанам подарок, причем не один - планируют открыть один из трех участков трассы-дублера. Дорога разгрузит основную трассу. Весь новый путь почти 8 км. Следующий шаг - велодорожки, тротуары и зеленые зоны.Еще один блок инвестпрограммы - это здравоохранение. Приоритет непростого пандемийного времени. При поддержке государства, например, в Орше появится поликлиника и два спортивных комплекса.Более 660 млн рублей зарезервировано в бюджете на возведение и реконструкцию школ, спорткомплексов, поликлиник. На 2021-й в программе - около 100 объектов.В течение пяти лет в планах профинансировать более 700 проектов. В этом году должны заработать уже как минимум полсотни объектов. О будущем регионов в "Главном эфире" мы рассказали, ничего не вырвав из контекста инвестпрограммы.