Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вторую часть материала о подноготной белорусских диаспор смотрите в "Понятной политике" Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков. Завтра в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной...

Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков. Завтра в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной белорусских диаспор. Как работает конвейер искусственных жалоб, кто помогает штамповать негатив в отношении Беларуси и за что даже альтернативным профсоюзам приходится извиняться? Закулисье беглых подстрекателей и цинизм бывших белорусов, продавших Родину за туманные перспективы. Об этом завтра всразу после