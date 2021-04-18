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Вторую часть материала о подноготной белорусских диаспор смотрите в "Понятной политике"
19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАтака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков. Завтра в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной белорусских диаспор. Как работает конвейер искусственных жалоб, кто помогает штамповать негатив в отношении Беларуси и за что даже альтернативным профсоюзам приходится извиняться? Закулисье беглых подстрекателей и цинизм бывших белорусов, продавших Родину за туманные перспективы. Об этом завтра в
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Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков. Завтра в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной...
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