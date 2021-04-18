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Рубрика "Фонды" о финансировании "свободных" и "независимых" гражданских институтов и СМИ
19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда в большую игру вступают неправительственные организации и иностранные фонды, работают в трех основных направлениях: пропаганда, лоббирование и формирование повестки дня. Главная задача - осуществить манипуляцию итогов, например, выборов, а далее водворить марионеточное правительство.
Поэтапно это выглядит следующим образом: правительственное агентство (спецслужба) одной страны ежегодно в рамках стратегии своих интересов выделяет из бюджета некую сумму, далее деньги поступают на счета иностранных фондов, которые на условиях конкурса или подряда заключают контракт с агентом влияния - это НПО.
Последние - это оппозиционные партии, блоки и их молодежные структуры, альтернативные государственным СМИ. В деятельность НПО вкладываются огромные деньги, причем суммы вложений стремительно растут. Как работают с белорусскими инициативами иностранные фонды, кто курирует гражданскую активность в нашей стране, а также России и Украине, разбиралась Екатерина Тихомирова.
Схема государственного аппаратного финансирования "свободных" и "независимых" гражданских институтов и СМИ в других странах отработана давно. Это фонды. Формально они независимы от аппарата, на практике - именно ему и подчинены - правительственному аппарату другого государства. Схема работает как отточенный механизм: средства выделяются от госструктуры, проходят через несколько подконтрольных доноров-фондов в других государствах, далее достигают последнего кармана - неправительственной организации в стране, на которую намереваются оказывать внешнее влияние. Рассмотрим лишь несколько примеров инфраструктуры западной мягкой силы. И это далеко не все о них и их деятельности.
Спонсирование иностранного влияния напрямую идти не может, существует множество законодательных барьеров. Однако и их научились обходить, маскируя политику революций за образовательными программами и гражданскими инициативами. Теперь нам предстоит провести большую ревизию и определить, кто работает в интересах нашего государства и народа, а кто в интересах иностранных кабинетов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы увидели, кто есть кто. Поэтому не надо откладывать в долгий ящик. Их нужно привести в чувства. Если они способны работать на государство, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать. Это же не дело, когда эти структуры существуют в Беларуси и втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубежом. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто.
Главным донором интересов так называемой альтернативной Беларуси является Агентство США по международному развитию, или USAID".
Оно действует в координации с Государственным секретарем США. И ранее мы уже подробно разбирали, как за счет налогоплательщиков за океаном продвигаются интересы на евразийском континенте. На финансирование программ USAID ежегодно выделяется около 1 % бюджета США. В этом году финансирование по продвижению американских интересов в Беларуси увеличено по сравнению с прошлым годом - 14 миллионов долларов. Деньги USAID, например, поступают в фонд "Евразия". Он спонсирует негосударственные СМИ, политические организации прозападной ориентации. В Беларуси фонд создал свой филиал "Новая Евразия" для предпринимателей с идеей экономической либерализации страны, также осуществляет поддержку издания "Народная Воля" и других проектов прозападного толка и правозащитного центра "Вясна". Последний, кстати, был ликвидирован в нашей стране еще в 2003 году.
А в 2011 году против председателя центра "Вясна" Алеся Беляцкого было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сдали его как раз литовские и польские власти, предоставившие суду данные о банковских счетах Беляцкого в соседних странах.
Агентство США по глобальным медиа (USAGM) - правительственное агентство США, которое курирует работу журналистов по всему миру, в том числе и обучает будущие рупоры идей демократии. В этом году агентство готово выделить от $20 тыс. до $35 тыс. на тренинги журналистов Беларуси, Китая, Сербии, Казахстана и Киргизии и других. В общей сложности в год USAGM проводит до 20 обучающих программ по всему миру.
Один из аналитиков американских цифровых стратегий Агентства США по глобальным медиа - белорусский журналист, а ныне советник самопровозглашенной президентки на литовской кухне - Франак Вячорка. "Промоутеры демократии" - Польша и Прибалтийские республики, в которых на содержании находятся наши оппозиционные квартиранты, причем разной степени поствыборной выдержки.
Здесь же прописались многочисленные неправительственные фонды, на счетах которых оседают вполне правительственные деньги и дальше они уже на условиях политического подряда работают проводниками демократической прелюдии. Фонд "Свобода и демократия" хоть и называет себя независимой организацией, лоббирует интересы польского сената и министерств, занимается "экспортом демократии" и якобы оказывает помощь полякам за рубежом и выделяет злотые на поддержание памяти о польской истории, заодно ведет современную гибридную войну на территории бывшего Советского Союза. С работой польского фонда связан недавний скандал в польской школе в Бресте, где проходило чествование отряда Бурого, устроившего геноцид белорусов после Великой Отечественной войны. О том, что поддержку Брестскому форуму польских локальных инициатив оказывает именно этот фонд, заявляла в интервью руководитель учреждения Анна Панишева.
Безусловно, у каждого фонда есть челноки демократии - люди, ответственные за сферу влияния и программы на той или иной территории. Они выступают своего рода свахами, чтобы поженить НПО с грантовой программой правительственной структуры. Соблюдаются все бюрократические формальности. Сестры Анна и Наталья Кертычак - ополяченные украинки. Обе работают на польский фонд "Образование для демократии". Он существует как ответвление от Польско-Американского фонда свободы. Главным образом фонд нацелен на промывание мозгов школьникам и молодежи, но ведет свою деятельность и в направлении журналистов, учителей и местной интеллигенции. Фонд наследил во многих странах, судьба суверенитета которых заканчивалась, например, арабской весной или обрывалась на майдане Незалежности. Это стажировки, тренинги, гранты, гранты и еще раз гранты. Наталья Кертычак специализируется на Беларуси, России и Украине. Это демократическое образование, гражданские сообщества, ЛГБТ. На повышение она, кстати, пошла после плодотворного курирования майдана в Украине.
Правда, отмечает, что более благоприятный климат для работы сегодня в Украине, чего не скажешь о Беларуси и России.
Наталья Кертычак, координатор фонда "Образование для демократии": "Существуют довольно строгие правила, ограничивающие деятельность польских организаций. Это, например, вопрос регистрации фондов, получающих гранты или помощь из-за рубежа".
При регистрации того или иного фонда придется отчитаться в контролирующие органы о целях программ НПО и их заграничного финансирования. Чтобы избежать этого, фонды внешнего влияния имеют прописку в Польше, Литве, Украине, а на местном уровне сотрудничают якобы с частными гражданскими инициативами.
Наталья Кертычак, координатор фонда "Образование для демократии": "У программных организаций есть свои получатели грантов, получатели стипендий. Часто они могут что-то сделать. Но стоит учитывать, что информация о партнерах из России и Беларуси будет конфиденциальной.
Также профильные организации, работающие в определенных областях, представляющие для нас интерес. Посмотрите на членские организации. Есть организация по правам человека "Вясна" или посвященные обучению белорусских журналистов - Белорусская ассоциация журналистов".
Далее небольшой, но яркий пример того, какие образовательные программы курирует Кертычак. За которой, кстати, была отмечена наградами посольства США в Варшаве. Фонд "Образование для демократии" в 2020 году провел конкурс на лучший сценарий по настольной игре "Democracy Cake" для занятия по гражданскому образованию, который будет способствовать формированию гражданских взглядов у школьников. Со сценариями можно ознакомиться на сайте фонда - там есть на что посмотреть. Победитель - сценарий "Как можно протестовать?" - инструкция написана по книге Мэтью Болтона "Силовой протест. Как протестовать эффективно". Лекция - 90 минут. Примечание: "занятие может стать первым элементом в цикле встреч, посвященных различным формам протеста", следующее рекомендовано посвятить "вопросу гражданского неповиновения или самым решительным актам самосожжения". А далее дети - школьники 7-8 классов - должны пройти уроки аргументации к разным формам протеста, включая акты самосожжения.
И раз уж пошел разговор о влиянии иностранных фондов, ненадолго засунем нос в чужие окна. Начиная с 2015 года фонды и НПО, обитающие в проводнике демократии - Польше, начали ощущать на себе беспрецедентное государственное давление.
Варшава наложила ограничения на работу третьего сектора. Многие гражданские инициативы подвергались нападкам. Некоторые из этих НПО подвергались обыскам, многочисленным допросам и даже тайному наблюдению. НПО обвинили в "манипулировании общественным мнением" и "искусственном провоцировании протестов в Польше "за деньги из-за рубежа". В СМИ они стали фактически "предателями Родины" или "марионетки" в руках иностранных государств и других иностранных игроков. Один из активистов - Кшиштоф Печиньский - после травли в правительственных СМИ был избит неизвестными на улице в Варшаве.
И, согласно отчетам движения "Граждане Республики Польша", в 2018 году в суде находилось 800 судебных разбирательств против участников протестов и активистов общественных движений, либо тех, кто был с ними связан.
По данным белорусской Ассамблеи НПО, зарегистрированной в Литве, на территории Беларуси работает более 300 продемократических организаций, фондов и гражданских инициатив. Их работа направлена на развитие демократии и влияние изменений в обществе. И сидят они плотно и вдолгую на подачках заграничных фондов, обучаются в европейских программах, участвуют в семинарах и получают награды за плодотворный труд на благо другого государства. Не будем проходить мимо. Чемпионы среди строителей гражданского общества по версии литовской Ассамблеи продемократических общественных организаций в 2016 году - Дмитрий Даскевич - националист из "Молодого фронта". Отмечен наградой за попытку сбора подписей для признания флага, под которым коллаборационисты присягали на верность Гитлеру, - исторической ценностью.
Кстати, Дашкевич отметился тем, что участвовал в вербовке в Беларуси наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Вербовка происходила через социальные сети, "и велась среди молодых радикалов, а также душевно больных, безработных и бывших уголовников, и футбольных фанатов".
Награду от Ассамблеи получил и Андрей Стрижак, объявленный сейчас в международный розыск за участие в финансировании экстремистского формирования в нашей стране. А в 2015-м он получил награду за инициативу "Беларусь - АТО" за поддержку одной из противоборствующих сторон в Донбассе, где уже более 5 лет не утихает братоубийственная война.
Вкупе со Стрижаком отметили наградой и террориста Антона Мотолько, как журналиста 2015 года. Кстати, этой наградой ранее была выделена и редактор tut.by Алена Андреева.
И здесь важное замечание: Ассамблея НПО Беларуси - это организация, которая внутри себя объединяет СМИ, блогеров, активистов прозападной ориентации внутри нашей страны, ведет по ним отчеты и их учет. Эта же Ассамблея выступает звеном в цепи контактов между грантовыми кураторами и белорусскими так называемыми независимыми активистами. Их работа идет под разными вывесками, однако, активность по тому или иному направлению удивительно синхронизирована. Все они - птенцы одного гнезда.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси: "Для всех наших людей, которые не верят, что все это завуалировано. Я очень много сталкивался особенно в вопросе журналистики. Ну как же, там такие замечательные люди: они и поселят, и на экскурсии, курсы какие-то нам провели. По этим курсам и технологиям никто на Западе не работает. Во-вторых, подумайте, как люди из таких капиталистических держав, где каждый цент и каждый доллар очень считается, где никто и никому не прощает ни банковского кредита, ни займа, и в случае какой-то личной неудачи - ты сразу на улице и дальше ты будешь жить в картонной коробке - они почему-то становятся очень добрыми в отношении наших стран, и сюда привозят прямо пакетами деньги. Задайте себе этот вопрос, значит, поймете истину этих действий".
Кто девушку ужинает, тот ее потом и танцует! И хотя они кричат о своей негосударственности и независимости, по факту - работают как раз на государственный аппарат, но аппарат чужой родины и ее интересов. Они агенты перемен. Сеть НКО на финансировании зарубежных грантов стала кузницей цветных революций на всем постсоветском пространстве. И они прекрасно понимают, кто и для чего их нанимает, но обществу, которым манипулируют, будут врать до последнего.
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Когда в большую игру вступают неправительственные организации и иностранные фонды, работают в трех основных направлениях: пропаганда, лоббирование и...
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