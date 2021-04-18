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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа Пока белорусы свои силы направляют на созидание, многие беглые "деятели", которых определенно раздражает такой порядок вещей, продолжают вынашивать самые циничные...

Пока белорусы свои силы направляют на созидание, многие беглые "деятели", которых определенно раздражает такой порядок вещей, продолжают вынашивать самые циничные и радикальные планы."Спокойной жизни нам не будет". Эти слова Александра Лукашенко наверняка запомнили многие. И вот в очередной раз убеждаемся: желание "перевернуть" Беларусь никуда не исчезло.Накануне стало известно, что Комитет госбезопасности пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа в стране. Такие планы вынашивала группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане. Кроме физического устранения Президента и его детей - захват главных зданий страны. То есть фактически - мятеж с применением силы, а значит и жертвы, которые неминуемо были бы. События были запланированы на июнь-июль этого года. Александр Лукашенко жестко высказался об этом факте.Подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их замыслы. Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Одним из участников встреч был Александр Федута. Главный организатор - Юрий Зенкович, который долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США. Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие.Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях они были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот и физическое устранение Президента и его детей. Между собой они называли себя ГКЧП, хунтой, т.е. фактически понимали, на что идут. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа.Деньги направляли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. За столом в этом кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.Задержание произошло при содействии ФСБ. Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.Новые сведения о том, кто и какв нашей стране, еще будут. Наши коллеги с телеканала ОНТ готовят специальное расследование.