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КГБ пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа

19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока белорусы свои силы направляют на созидание, многие беглые "деятели", которых определенно раздражает такой порядок вещей, продолжают вынашивать самые циничные и радикальные планы. 

"Спокойной жизни нам не будет". Эти слова Александра Лукашенко наверняка запомнили многие. И вот в очередной раз убеждаемся: желание "перевернуть" Беларусь никуда не исчезло. 

Накануне стало известно, что Комитет госбезопасности пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа в стране. Такие планы вынашивала группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане. Кроме физического устранения  Президента и его детей - захват главных зданий страны. То есть фактически - мятеж с применением силы, а значит и жертвы, которые неминуемо были бы. События были запланированы на июнь-июль этого года. Александр Лукашенко жестко высказался об этом факте. 

КГБ пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа


Подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их замыслы. Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Одним из участников встреч был Александр Федута. Главный организатор - Юрий Зенкович, который долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США. Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие.

Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях они были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот и физическое устранение Президента и его детей. Между собой они называли себя ГКЧП, хунтой, т.е. фактически понимали, на что идут. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа.

Деньги направляли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. За столом в этом кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.

КГБ пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа


Задержание произошло при содействии ФСБ. Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием. 

Новые сведения о том, кто и как готовил переворот в нашей стране,  еще будут. Наши коллеги с телеканала ОНТ готовят специальное расследование.

 
 
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Пока белорусы свои силы направляют на созидание, многие беглые "деятели", которых определенно раздражает такой порядок вещей, продолжают вынашивать самые циничные...
 
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