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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксклюзивное интервью заместителя госсекретаря Совбеза Владимира Арчакова Искушенным европейским властям хватает наглости раздавать "демократические советы". Казалось бы, поучая - соблюдай, но это, как выяснилось, со старушкой Европой не...

Искушенным европейским властям хватает наглости раздавать "демократические советы". Казалось бы, поучая - соблюдай, но это, как выяснилось, со старушкой Европой не работает. Когда стоит задача отвести тему от собственных проблем - все средства давления хороши.Агрессивная информационная война - то, с чем столкнулась Беларусь за последний год. И да, пусть сегодня реальные масштабные боевые действия кажутся чем-то невозможным, ведь есть союзы, ООН, договоры о международной безопасности. Однако все это крайне тонко, и надо быть готовыми к любым вызовам.Такое мнение озвучил в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил, что количество учений у белорусских границ неуклонно растет и наша страна намерена свои рубежи защищать. Про защиту исторической памяти, борьбу с экстремизмом и Донбасс с ним поговорил