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Эксклюзивное интервью заместителя госсекретаря Совбеза Владимира Арчакова

19.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Искушенным европейским властям хватает наглости раздавать "демократические советы". Казалось бы, поучая - соблюдай, но это, как выяснилось, со старушкой Европой не работает. Когда стоит задача отвести тему от собственных проблем - все средства давления хороши. 

Агрессивная информационная война - то, с чем столкнулась Беларусь за последний год. И да, пусть сегодня реальные масштабные боевые действия кажутся чем-то невозможным, ведь есть союзы, ООН, договоры о международной безопасности. Однако все это крайне тонко, и надо быть готовыми к любым вызовам. 

Такое мнение озвучил в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил, что количество учений у белорусских границ неуклонно растет и наша страна намерена свои рубежи защищать. Про защиту исторической памяти, борьбу с экстремизмом и Донбасс с ним поговорил Алексей Волков.



 
 
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Искушенным европейским властям хватает наглости раздавать "демократические советы". Казалось бы, поучая - соблюдай, но это, как выяснилось, со старушкой Европой не...
 
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