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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добрушский район в традиционной рубрике "Место для жизни" Любой регион Беларуси сегодня в состоянии использовать свои преимущества для привлечения инвестиций. Об этом уже говорили и в Минэкономики, предлагая развивать...

Любой регион Беларуси сегодня в состоянии использовать свои преимущества для привлечения инвестиций. Об этом уже говорили и в Минэкономики, предлагая развивать районам индивидуальный план. Ведь каждый имеет свою узкую специализацию и не похож на другие.Комплексное благоустройство этого южного города начнется в будущем году. На очереди для преображения - Добруш. Бумажная фабрика, фарфоровый завод - это предприятия, благодаря которым город знают во всем мире. Судите сами, в конце апреля предприятие с более чем вековой историей первым на постсоветском пространстве начнет выпускать современный картон. Он востребован в пищевой и косметической промышленности.А тарелки из Добруша вы можете встретить в самых дорогих и изысканных ресторанах Евросоюза и США. Интересный факт - у границ Добрушского района сходятся границы Беларуси, России и Украины. Поэтому еще в 1975 году установили монумент "Памятник дружбы" как символ единства трех союзных республик.о Добрушском районе в традиционной рубрике "Место для жизни".Если раньше бракованную посуду отправляли на переработку, то теперь на ней зарабатывают хорошие деньги. В больших городах популярность набирает аттракцион "Антистресс", а работает он вот так.Это Добрушский завод - единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Производство модернизированное, высококачественное и экологичное. Соответствует всем международным и европейским требованиям.Что интересно, тарелки из Добруша вы можете встретить в самых дорогих и изысканных ресторанах Евросоюза и США - завод под заказ брендов с многовековой историей.Несколько раз в день сюда подвозят свежую продукцию - разбирают мгновенно. Такой спрос - показатель качества и комфортных цен.Добрушская бумажная фабрика - одно из старейших предприятий республики. Основано в 1870 году, а актуальность свою не теряет и сегодня. Если раньше главным продуктом была писчая бумага, то в ХХІ веке приоритеты поменялись. Делают акцент на производстве картона самого высокого класса.Используют в фармацевтике, упаковке парфюмерии и косметики, пищевой промышленности. Это будет первое подобное предприятие на постсоветском пространстве. 80 % продукции уйдет на экспорт. А 20 % - это серьезное импортозамещение для Беларуси.Наталья Гаврильченко своим главным призванием считает материнство - сейчас у нее три сына. Двое еще ходят в школу. Старший поступил в Гомельский лицей на физмат, чем родители очень гордятся.Это кабинет кардиологии для больших машинных сердец. Здесь почти четверть века возвращают к жизни двигатели БелАЗов, кировцев, комбайнов Гомсельмаша. 80 % заказов - это сельхозпредприятия, остальные промышленные, а также железная дорога и порты. 10 % заказов - из России.В посевной сезон дорога каждая минута. Вот и эти ребята приехали с запада Беларуси на юго-восток, чтобы отдать двигатель в надежные руки.Анна приехала в городской поселок Карма в 2014 м - бежала от артиллерийских обстрелов на востоке Украины. До войны работала в университете, преподавала английский. Здесь продолжила учительство, но уже в школе. Говорит, дети скучать не дают, но по-прежнему тянет к научной работе, к которой она постепенно возвращается уже в Беларуси.У ворот Добрушского района встречаются Беларусь, Россия и Украина - как в народе говорят - три сестры. Речь о государственных границах. Поэтому еще в 1975 году установили монумент «Памятник дружбы» как символ единства союзных республик. С тех пор как три сестры стали независимы - значение памятного знака из железобетона лишь возросло.