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Семьдесят священников просят СК прекратить уголовное преследование многодетной матери Ольги Золотарь
19.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около семидесяти католических священников подписались под ходатайствами в Следственный комитет с просьбой прекратить уголовное преследование многодетной матери Ольги Золотарь. Об этом в своем видеоблоге
Два католических священника написали поручительства за Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Один из них — ксендз Александр Фоменых, который служит в приходе, куда ходит Ольга.
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Семьдесят священников просят СК прекратить уголовное преследование многодетной матери Ольги Золотарь
Об этом в своем видеоблоге рассказал ксендз Вячеслав Борок.
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