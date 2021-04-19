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Семьдесят священников просят СК прекратить уголовное преследование многодетной матери Ольги Золотарь

19.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около семидесяти католических священников подписались под ходатайствами в Следственный комитет с просьбой прекратить уголовное преследование многодетной матери Ольги Золотарь. Об этом в своем видеоблоге рассказал ксендз Вячеслав Борок.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Два католических священника написали поручительства за Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Один из них — ксендз Александр Фоменых, который служит в приходе, куда ходит Ольга.

Ольгу Золотарь задержали 18 марта на МКАД, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Задержание производили сотрудники ГУБОПиК МВД, которые в тот день провели в доме обыск. После этого ее доставили в управление на улице Революционной в Минске, где, утверждает Ольга, к ней применяли физическую силу, рассказал TUT.BY ее адвокат Андрей Мочалов.

26 марта Ольге Золотарь предъявили обвинение. Ей вменяется в вину создание экстремистского формирования — якобы через телеграм-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» она координировала местную протестную активность.

Свою вину Ольга полностью отрицает, говорит адвокат.

31 марта суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, но отклонил ее. Ольга Золотарь остается в СИЗО № 1 на Володарского.

Правозащитники 2 апреля признали Ольгу Золотарь политической заключенной.

Как пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія», Ольга Золотарь трижды просила разрешения на встречу со священником, однако ей отказывают в этом якобы за отказ сотрудничать со следствием.

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Теги: Минск
 
 
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