Похолодает. Какой будет погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Витебске еще будет тепло, а со вторника похолодает и начнутся дожди, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В понедельник температура воздуха будет +12…14 °C. Без осадков, переменная облачность.

Во вторник и среду термометр покажет всего +7…9 °C. Пойдет дождь.

В четверг снова +12…14 °C, в прогнозе снова дождь.

В пятницу до +10 °C, дождь и ветрено.

Хорошей недели, друзья!

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