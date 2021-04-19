ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Похолодает. Какой будет погода в Витебске на неделе

19.04.2021 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Витебске еще будет тепло, а со вторника похолодает и начнутся дожди, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В понедельник температура воздуха будет +12…14 °C. Без осадков, переменная облачность.

Во вторник и среду термометр покажет всего +7…9 °C. Пойдет дождь.

В четверг снова +12…14 °C, в прогнозе снова дождь.

В пятницу до +10 °C, дождь и ветрено.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник еще будет тепло, а со вторника похолодает и зарядят дожди.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дождь, снег и сильный ветер. Под конец апреля в Брест возвращается февральская погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by