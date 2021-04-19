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Похолодает. Какой будет погода в Витебске на неделе
19.04.2021 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Витебске еще будет тепло, а со вторника похолодает и начнутся дожди,
В понедельник температура воздуха будет +12…14 °C. Без осадков, переменная облачность.
Во вторник и среду термометр покажет всего +7…9 °C. Пойдет дождь.
В четверг снова +12…14 °C, в прогнозе снова дождь.
В пятницу до +10 °C, дождь и ветрено.
Хорошей недели, друзья!
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В понедельник еще будет тепло, а со вторника похолодает и зарядят дожди.
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