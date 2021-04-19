Дождь, снег и сильный ветер. Под конец апреля в Брест возвращается февральская погода

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет ненастно, а в субботу ночью ожидается похолодание и мокрый снег, предупреждает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Виталий Хацук, 2i.by

В понедельник будет облачно, воздух прогреется до +16°С.

Во вторник во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +15°С.

В среду будут те же 15 °C. Осадков не предвидится.

В четверг потеплеет до +17°С. Во второй половине дня пойдет дождь.

В пятницу воздух прогреется всего до +11°С. Ожидается усиление ветра: порывы будут достигать 16 м/с. В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до +3°С, возможно, пойдет мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!