Похолодание и дожди. Какой будет погода в Могилеве в новую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Погода все капризничает: после теплых солнечных выходных на неделе в Могилеве будет дождливо, похолодает. По данным pogoda.by, в следующие выходные будет максимум +6°С и тоже дождливо. Но мы-то знаем, что этот прогноз неточный и все может измениться.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 19 апреля, первая половина суток будет солнечной, вторая — дождливой. Но будет тепло — до +13 °С.

Во вторник придут дожди, будет облачно. И похолодает: +5…+10 °С.

В среду, 21 апреля, будет +5…+9 °С и дождливо.

В четверг столбик термометра поднимется до +13 °С, но будет по-прежнему дождливо.

В пятницу, 23 апреля, — снова похолодание: +4…+9 °С. И снова дождливо.

Хорошей недели!

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