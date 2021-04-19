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Похолодание и дожди. Какой будет погода в Могилеве в новую рабочую неделю
19.04.2021 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода все капризничает: после теплых солнечных выходных на неделе в Могилеве будет дождливо, похолодает. По
Сегодня, 19 апреля, первая половина суток будет солнечной, вторая — дождливой. Но будет тепло — до +13 °С.
Во вторник придут дожди, будет облачно. И похолодает: +5…+10 °С.
В среду, 21 апреля, будет +5…+9 °С и дождливо.
В четверг столбик термометра поднимется до +13 °С, но будет по-прежнему дождливо.
В пятницу, 23 апреля, — снова похолодание: +4…+9 °С. И снова дождливо.
Хорошей недели!
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В следующие выходные по прогнозу всего +6 °С и дожди (но это неточно).
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