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В Любани вынесли приговор мужчинам, которые пытались отобрать пистолет у участкового

19.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Любанского района 15 апреля вынес приговор двум мужчинам 27 и 44 лет, которые напали на участкового. Он остановил за «пьяную езду» на мотоцикле, а они напали на него и попытались отобрать у него табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обоих признали виновными в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозе его применения, а также в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц, путем разбоя.

27-летний мужчина получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Его 43-летнему дяде, ранее шесть раз судимому, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 5000 рублей материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Что произошло?

3 сентября прошлого года 27-летний житель деревни Красная Поляна пил вместе с 43-летним дядей. Мужчины решили прокатиться на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый инспектор и начал оформлять протокол за езду в пьяном виде.

Мужчины напали на милиционера: его повалили на землю и нанесли более 10 ударов по голове и телу. При этом нападавшие матерились и угрожали расправой. Они также попытались завладеть табельным огнестрельным оружием участкового — пистолетом Макарова с патронами. Участковый выстрелил в воздух, а 43-летний мужчина схватил его руку с пистолетом и направил ему же в голову, сорвав при этом видеорегистратор. Затем они попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны.

 
 
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27-летний мужчина получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его 43-летнему дяде, ранее шесть раз судимому, суд...
 
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