Сплошные дожди. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Весна в самом разгаре — это если смотреть в календарь. За окном гомельчан же совсем другая картина: вместо солнца и тепла — холод и дожди. И на предстоящей неделе ситуация не изменится, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник утром еще тепло и солнечно, а вот после обеда нагонит туч.

Во вторник +12°C, возможны дожди.

В среду +11°C, облачно с прояснениями, временами осадки.

В четверг +14°C, солнечно, но к вечеру возможен дождь.

В пятницу — похолодание, днем всего +8°C и снова дождь.

Хорошей недели, друзья!

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