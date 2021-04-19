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Сплошные дожди. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе
19.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна в самом разгаре — это если смотреть в календарь. За окном гомельчан же совсем другая картина: вместо солнца и тепла — холод и дожди. И на предстоящей неделе ситуация не изменится,
В понедельник утром еще тепло и солнечно, а вот после обеда нагонит туч.
Во вторник +12°C, возможны дожди.
В среду +11°C, облачно с прояснениями, временами осадки.
В четверг +14°C, солнечно, но к вечеру возможен дождь.
В пятницу — похолодание, днем всего +8°C и снова дождь.
Хорошей недели, друзья!
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За окном гомельчан вместо солнца и тепла - холод и дожди.
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