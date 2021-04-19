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Сплошные дожди. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

19.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна в самом разгаре — это если смотреть в календарь. За окном гомельчан же совсем другая картина: вместо солнца и тепла — холод и дожди. И на предстоящей неделе ситуация не изменится, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник утром еще тепло и солнечно, а вот после обеда нагонит туч.

Во вторник +12°C, возможны дожди.

В среду +11°C, облачно с прояснениями, временами осадки.

В четверг +14°C, солнечно, но к вечеру возможен дождь.

В пятницу — похолодание, днем всего +8°C и снова дождь.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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За окном гомельчан вместо солнца и тепла - холод и дожди.
 
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