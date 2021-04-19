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Похолодает и даже пойдет мокрый снег. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

19.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет тепло, а к выходным — похолодает. Практически всю неделю будет дождливо, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 19 апреля, переменная облачность и без осадков. Будет тепло — +14°С.

Во вторник днем уже +11…13°С. Утром — переменная облачность, днем и вечером — пасмурно и возможен дождь.

В среду, 21 апреля, облачно с прояснениями, днем и вечером — дожди. Днем будет +11…13°С.

В четверг облачно с прояснениями, днем возможен дождь и сильный ветер, до +8…10°С.

В пятницу, 23 апреля, ночью и утром — дождь и даже мокрый снег. Днем — +6…8°С и сплошная облачность с дождем. Вечером так же дождливо.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет тепло, а к выходным - похолодает. Практически всю неделю будет дождливо.
 
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