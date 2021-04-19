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Похолодает и даже пойдет мокрый снег. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
19.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет тепло, а к выходным — похолодает. Практически всю неделю будет дождливо,
Сегодня, в понедельник, 19 апреля, переменная облачность и без осадков. Будет тепло — +14°С.
Во вторник днем уже +11…13°С. Утром — переменная облачность, днем и вечером — пасмурно и возможен дождь.
В среду, 21 апреля, облачно с прояснениями, днем и вечером — дожди. Днем будет +11…13°С.
В четверг облачно с прояснениями, днем возможен дождь и сильный ветер, до +8…10°С.
В пятницу, 23 апреля, ночью и утром — дождь и даже мокрый снег. Днем — +6…8°С и сплошная облачность с дождем. Вечером так же дождливо.
Хорошей недели, друзья!
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В Гродно на новой рабочей неделе сначала будет тепло, а к выходным - похолодает. Практически всю неделю будет дождливо.
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