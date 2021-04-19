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В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке

19.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском поселке Кореличи СК прислал повестку Пекарской Анне Романовне — ей 8 лет, рассказывает Hrodna.life.


Фото: facebook.com/roman.soleado

Фото повестки Роман разместил в Facebook.

— Я грамадзянін Беларусі, але з 2007 году жыву за мяжою. Дачка нарадзілася ў 2012 годзе, яна грамадзянка іншай краіны, але ў Беларусі мае пасведчанне на часовае пражыванне. Зарэгістраваная яна там, дзе і я, у Карэлічах, — рассказал Роман Hrodna.life.

Мужчина также говорит, что за комментарии в одном Telegram-каналов на него завели уголовное дело. По какой статье, никому пока не сказали.

— Вось усіх, хто зарэгістраваны па гэтай адрэсе, і вызываюць на допыт. Павестку прыслалі і майму бацьку, інваліду першай групы. Мая мама 14 сакавіка хадзіла ў СК. Пыталіся пра мяне і сказалі, што прыйдуць з ператрусам. Хоць я ў РБ і не жыву даўно і ўсе пра гэта ведаюць.


Фото: facebook.com/roman.soleado

Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз в жизни.

В пресс-службе СК журналистам не удалось получить комментарий.

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Теги: Гродно
 
 
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В городском поселке Кореличи Гродненской области СК прислал повестку Пекарской Анне Романовне - ей 8 лет.
 
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