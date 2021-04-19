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В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке
19.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городском поселке Кореличи СК прислал повестку Пекарской Анне Романовне — ей 8 лет,
Фото повестки Роман
— Я грамадзянін Беларусі, але з 2007 году жыву за мяжою. Дачка нарадзілася ў 2012 годзе, яна грамадзянка іншай краіны, але ў Беларусі мае пасведчанне на часовае пражыванне. Зарэгістраваная яна там, дзе і я, у Карэлічах, — рассказал Роман Hrodna.life.
Мужчина также говорит, что за комментарии в одном Telegram-каналов на него завели уголовное дело. По какой статье, никому пока не сказали.
— Вось усіх, хто зарэгістраваны па гэтай адрэсе, і вызываюць на допыт. Павестку прыслалі і майму бацьку, інваліду першай групы. Мая мама 14 сакавіка хадзіла ў СК. Пыталіся пра мяне і сказалі, што прыйдуць з ператрусам. Хоць я ў РБ і не жыву даўно і ўсе пра гэта ведаюць.
Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз в жизни.
В пресс-службе СК журналистам не удалось получить комментарий.
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В городском поселке Кореличи Гродненской области СК прислал повестку Пекарской Анне Романовне - ей 8 лет.
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