В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке

Источник материала: Tut.by

В городском поселке Кореличи СК прислал повестку Пекарской Анне Романовне — ей 8 лет, рассказывает Hrodna.life.



Фото: facebook.com/roman.soleado

Фото повестки Роман разместил в Facebook.

— Я грамадзянін Беларусі, але з 2007 году жыву за мяжою. Дачка нарадзілася ў 2012 годзе, яна грамадзянка іншай краіны, але ў Беларусі мае пасведчанне на часовае пражыванне. Зарэгістраваная яна там, дзе і я, у Карэлічах, — рассказал Роман Hrodna.life.

Мужчина также говорит, что за комментарии в одном Telegram-каналов на него завели уголовное дело. По какой статье, никому пока не сказали.

— Вось усіх, хто зарэгістраваны па гэтай адрэсе, і вызываюць на допыт. Павестку прыслалі і майму бацьку, інваліду першай групы. Мая мама 14 сакавіка хадзіла ў СК. Пыталіся пра мяне і сказалі, што прыйдуць з ператрусам. Хоць я ў РБ і не жыву даўно і ўсе пра гэта ведаюць.



Фото: facebook.com/roman.soleado

Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз в жизни.

В пресс-службе СК журналистам не удалось получить комментарий.