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В Бресте вернули красный цвет на герб Могилева

19.04.2021 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На щит с гербом Могилева на обновленной стеле на проспекте Республики в Бресте вернули красный фон, сообщает «Брестская газета».


Фото: «Брестская газета»

Напомним, на проспекте Республики в Бресте после обновления стелы с гербами областных центров с герба Могилева исчез красный фон «Погони», хотя раньше он там был.

Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества — Погони. Башни стоят на зеленом поле.


В таком виде герб областного центра был утвержден в 2005 году. Герб такого образца был дарован Могилеву еще в 1661 году от короля польского и великого князя литовского Яна Казимира в честь храбрости могилевских защитников, которые подняли восстание против русских войск, которые оккупировали город. И горожане самостоятельно, без помощи регулярных войск, уничтожили русский гарнизон и открыли ворота своей армии. В честь этого на новом гербе был изображен символ «Погоня» — честь для любого города.

Отметим также, что на данный момент «Погоня» в Беларуси официально присутствует на гербах Могилева, Речицы, Лепеля и Верхнедвинска. Также герб «Погоня» официально закреплен за Витебской областью и есть на эмблеме Витебского кадетского училища.

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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