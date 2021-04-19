В Бресте вернули красный цвет на герб Могилева

Источник материала: Tut.by

На щит с гербом Могилева на обновленной стеле на проспекте Республики в Бресте вернули красный фон, сообщает «Брестская газета» .



Фото: «Брестская газета»

Напомним, на проспекте Республики в Бресте после обновления стелы с гербами областных центров с герба Могилева исчез красный фон «Погони» , хотя раньше он там был.

Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества — Погони. Башни стоят на зеленом поле.





В таком виде герб областного центра был утвержден в 2005 году. Герб такого образца был дарован Могилеву еще в 1661 году от короля польского и великого князя литовского Яна Казимира в честь храбрости могилевских защитников, которые подняли восстание против русских войск, которые оккупировали город. И горожане самостоятельно, без помощи регулярных войск, уничтожили русский гарнизон и открыли ворота своей армии. В честь этого на новом гербе был изображен символ «Погоня» — честь для любого города.

Отметим также, что на данный момент «Погоня» в Беларуси официально присутствует на гербах Могилева, Речицы, Лепеля и Верхнедвинска. Также герб «Погоня» официально закреплен за Витебской областью и есть на эмблеме Витебского кадетского училища.