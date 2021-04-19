Очередные бесстрашные рыбаки. Смотрите, как в Березовском районе мужчины с удочками спокойно идут сквозь огонь

Источник материала: Tut.by

Пару рыбаков, которые идут сквозь огонь и воду, спасаясь от пожара, снял брестский видеограф ВаськаПилот.

Ролик с квадрокоптера снят в Березовском районе возле озера Солнечное, рядом с трассой М1. Главными героями видео стали два рыбака, которые бредут со снастями по узкому каналу сквозь пылающие кустарники.

Во время съемок ни один рыбак не пострадал, заверил TUT.BY автор видео: оба невредимыми вышли на безопасный участок.

Такой же невозмутимый рыбак из Слуцка стал героем прошлой недели: вы же видели, как флегматичный мужчина продолжает удить рыбу, несмотря на горящую в пойме реки сухую траву? Видео стало вирусным, его опубликовали многие издания не только в Беларуси, но и России, Украине.