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Очередные бесстрашные рыбаки. Смотрите, как в Березовском районе мужчины с удочками спокойно идут сквозь огонь
19.04.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пару рыбаков, которые идут сквозь огонь и воду, спасаясь от пожара,
Ролик с квадрокоптера снят в Березовском районе возле озера Солнечное, рядом с трассой М1. Главными героями видео стали два рыбака, которые бредут со снастями по узкому каналу сквозь пылающие кустарники.
Во время съемок ни один рыбак не пострадал, заверил TUT.BY автор видео: оба невредимыми вышли на безопасный участок.
Такой же невозмутимый рыбак из Слуцка стал героем прошлой недели: вы же видели, как флегматичный мужчина продолжает удить рыбу, несмотря на горящую в пойме реки сухую траву?
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Очередные бесстрашные рыбаки. Смотрите, как в Березовском районе мужчины с удочками спокойно идут сквозь огонь
Ролик с квадрокоптера снят в Березовском районе возле озера Солнечное.
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