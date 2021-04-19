«Такая трудовая общага». Издатель из Сморгони Ромуальд Улан рассказал о гомельской «химии»

Источник материала: Tut.by

Бывший владелец и главный редактор «Новой газеты Сморгони» Ромуальд Улан отбывает наказание в Гомельском исправительном учреждении открытого типа. 5 января Улана осудили по статье 188 УК «Клевета» и дали 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Он уже отбывает наказание в Гомеле, и местное издание «Флагшток» поговорило с ним.



Ромуальд Улан. Ромуальд Улан с 1996 до 2003 года был владельцем и главным редактором «Новой газеты Сморгони». Это было единственное зарегистрированное независимое издание на территории района — с обилием рекламы и местных новостей. Тираж газеты в три раза превышал тираж районки. В 2003 году название и логотип газеты пришлось изменить. Еще на протяжении двух лет издание выходило под названием «Местная газета». Когда в августе 2005 года Министерство информации окончательно приостановило его выпуск, в штате редакции числилось 28 человек. До последних событий Ромуальд был индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на печатных услугах.

55-летний Ромуальд Улан был задержан 26 сентября. Дома и в офисе сморгонского предпринимателя прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Эта техника нужна была предпринимателю для работы, его бизнес был парализован. Кстати, он рассказывал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный для пожилого тестя. Но неравнодушные белорусы тогда за несколько дней собрали предпринимателю технику, компьютеры и бумагу — чтобы Ромуальд смог продолжать работать.

В чем же обвиняли Улана? По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций. Было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК «Клевета».

— Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во «ВКонтакте». А потом ко мне пришли, — говорил Ромуальд Улан.



ИУОТ № 17, Гомель

— Я должен был оплатить моральный вред потерпевшим милиционерам — и уже оплатил, около 3 тысяч рублей. 25 марта я оказался в противоположном от моей Сморгони конце Беларуси — в Гомеле, — рассказывает Улан.

Условия содержания в исправительном учреждении мужчина считает нормальными.

— Это такая трудовая общага. «Химия» представляет собой 5-этажное здание, где на первом этаже находятся кабинеты администрации, актовый зал, начальство. С третьего по пятый этаж проживают люди в общежитии. Общие кухня, душ, туалет, умывальники. Я живу в густонаселенной комнате, двойной, как обычно в общежитиях бывает.

Вновь прибывшие находятся на карантине — я в том числе, — им в это время подыскивают место работы. Пока слоняемся, пытаемся занять себя чем-то. Сейчас основное время уходит на приготовление пищи.

В колонии осужденные готовят сами. Здесь есть электроплиты, духовка.

— По мере возможности скидываемся, либо участвуем в процессе приготовления. Меня приглашают за общий стол. Можно готовить персонально.

Большинство «соседей» относится к Ромуальду нейтрально или положительно.

— Обычно если ты не вторгаешься ни в чье пространство, к тебе тоже нормально все относятся. Это касается и «политических». Например, я с высшим образованием — а тут многие отмечают, что это нестандартно, потому что люди сидят за неуплату алиментов, вождение в пьяном виде, хулиганство.





По определению суда Ромуальд каждые два часа ходит отмечаться вместе со злостными нарушителями режима.

— Когда пришло мое дело, администрация посчитала, что я склонен к экстремистской деятельности — и со второго дня я нахожусь на профилактическом учете. То есть каждый четный час я должен отмечаться, хотя здесь выйти практически невозможно — на входе пост милиции, нельзя просто так покинуть территорию, кроме как на работу либо отпросившись за продуктами.

В продовольственный магазин группы по пять-шесть человек ходят за продуктами в сопровождении милиционеров. По возвращению составляется протокол осмотра. По правилам внутреннего распорядка на территории спецкомендатуры, казармы, общежития фотографировать можно только с разрешения начальства.

— Когда мы в городе гуляем, можно фотографироваться. Телефоном, интернетом можно пользоваться. Жить можно. Как говорят мои коллеги, «рабочая командировка».

Гомельское исправительное учреждение сотрудничает с 20 предприятиями. Ромуальду предложили устроиться на одно из них по специальностям, которые есть на этих предприятиях.

— В основном это специальности рабочие — строители, бетонщики. У меня есть диплом о высшем образовании — преподаватель математики, информатики. Таких вакансий тут нет. Дело в том, что помимо работы, нужно, чтобы над человеком осуществлялся надзор. Осуществить его в индивидуальной работе нельзя. У «химии» и предприятий есть договора о надзоре. То есть помимо того, что человек там работает, за ним наблюдают. Они могут проверить, как человек соблюдает трудовой режим, находится ли на работе. Индивидуальную работу тебе не дадут, например, таксистом ты работать не можешь. Они должны знать, где конкретно ты находишься в данный момент рабочего времени.

Сейчас Ромуальд проходит медкомиссию для устройства на завод железобетонных изделий транспортировщиком. Может, именно здесь в ближайшее время будут использоваться опыт и навыки редактора и издателя из Сморгони.