Их фура - их дом на колесах: как работает семья дальнобойщиков из Пинска, где жена - королева красоты

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Козлов из Пинска — водитель-дальнобойщик. Каждый раз, когда он уезжал в рейс, его девушка, а теперь уже жена, Надежда очень скучала. Дима тоже грустил, и пара решила: а что если организовать «семейный дальнобой». В августе 2020-го пара пришла в местный ДОСААФ. «Хочу открыть категорию «С», — обратилась к инструктору Надежда. Тот, увидев хрупкую блондинку, от неожиданности даже переспросил: «Возможно, вы имели в виду „В“?». — «В» у нее уже пять лет как есть», — включился в беседу Дмитрий. Девушку записали на занятия. Надя с первого раза «сдалась» на «С», а позже еще и на «Е». Неделю назад они с супругом выехали в первый совместный рейс.



Дима и Надя запустили свой YouTube-канал, где рассказывают о жизни семьи дальнобойщиков. Видео из их путешествия можно посмотреть здесь . Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

Мы созваниваемся в среду, 14 апреля. Пинчане Надя и Дима пятые сутки в пути. Сегодня днем они во Франции, а вечером поедут за грузом в Испанию.

— Страха перед дорогой и большой машиной у меня нет, — делится ощущениями от первой поездки на фуре Надежда. — Есть небольшое волнение, но это из-за отсутствия опыта. Понимаю, прежде, чем сделать маневр, нужно сто раз подумать.

— В откровенную дичь я ее пока не пускаю, — слово за Дмитрием. — Вчера, например, мы должны были въехать в Париж. Там очень оживленное движение, мотоциклисты летают под колесами, как камикадзе. Надьке с ее небольшим опытом там делать было нечего, поэтому за пятьдесят километров до города я сел за руль сам. На участках же, где более-менее сложно, я, наоборот, даю ей возможность ехать. Нужно ведь учиться.

В первый день в пути, признается Дмитрий, он старался контролировать работу жены. А потом их экипаж попал в часовую пробку. Девушка минут шестьдесят «подергалась» и адаптировалась к габаритам фуры. Сейчас, продолжает молодой человек, когда они едут по трассе, он может даже вздремнуть. Знает: Надя выкрутится.

— «Семейный дальнобой» — совсем не редкость. Только в Пинске, кроме меня, есть еще одна или две девушки, которые ездят в рейсы с мужьями, — вводит в курс дела Надежда и переходит к «фишкам» удачной совместной работы: — Часто такие пары работают вместе много лет подряд. В чатах, когда у женщин из этих семей спрашивают, как у них получается находиться с мужем и дома, и в пути, они отвечают: главное быть хорошими друзьями. Мы с Димой придерживаемся этого же правила.

«Мы едем, он что-то рассказывает про свою жизнь, а я думаю: «Нет, только не он, я не хочу в него влюбляться»

Надежде 27 лет, Дмитрию 29. Она хрупкая блондинка, он — крепкий брюнет. Надя получила диплом экономиста и помогала родителям в их магазине одежды. Дима пробовал открыть свой бизнес, занял для этого немного денег, но дело не пошло. Нужно было крутиться, отдавать долг. Рискнул уехать в Питер, но через два года вернулся.



«Раз я Надю на это (работу на фуре. — Прим. TUT.BY) подписал, значит должен создать ей в дороге максимально комфортные условия, — описывает свой взгляд на ситуацию Дмитрий. — Поэтому она едет по самочувствию и регламенту. Если устает, я страхую. К счастью, правила работы позволяют мне это делать». Фото: Istagram Дмитрия Козлова

— Я вспомнил про знакомого дальнобойщика, жил он неплохо: квартира, хорошая машина. Позвонил ему, расспросил о работе на фуре и решил ухватиться за такую возможность. Категории «С» и «Е» у меня были открыты, но, так как я ими не пользовался, совсем про них забыл. А тут жизнь прижала, — возвращается к тем событиям Дмитрий. — Нашел в Литве фирму, куда брали без стажа. Платили там раза в два меньше, но это нестрашно. Через полгода, когда я освоился в профессии, нашел место получше.

В жизни Нади в это время тоже случился необычный поворот. В 2017-м от местного фотографа она узнала про конкурс красоты «Мисс Полесье». Он посоветовал: заполни анкету. Она рискнула — и выиграла. Близкие и знакомые ее тогда без конца поздравляли, а незнакомые люди иногда на улице узнавали.



В 2017-м Надежда стала «Мисс Полесье — 2017». Фото: личный архив Надежды и Дмитрия Козловых

Днем 9 мая 2019 года, вспоминает Надя, у нее было очень плохое настроение. Она шла по городу — и тут навстречу ей парень. «Привет!» — говорит и начинает обнимать. Девушка растерялась: «Мы знакомы?»

— Да, конечно, — вспоминает Дмитрий, что тогда ответил, и рассказывает историю знакомства со своей стороны: — Прогуливаясь по городу, я заметил красивую девушку в красных брюках. Когда подошел поближе, вспомнил, что видел ее страничку в Instagram и даже дважды ей писал, но безответно. Я знал, ее зовут Надя, и решил, что изображу старого знакомого, и пока она переберет всех людей от садика до работы, может, завяжется разговор. В общем, пока она пыталась меня вспомнить, я попросил у нее номер и пригласил вечером пройтись. А дальше началась война: я пытался настроить мосты, но Надя меня отфутболивала.

Дима не сдавался. В stories в Instagram увидел название магазина Надиных родителей и стал каждый день туда заходить… чтобы поболтать. Время, говорит, у него было: он только вернулся из рейса плюс увольнялся с одной фирмы и готовил документы в другую.

— Недели две или три он так ходил, каждый день, как на работу, — теперь со смехом рассказывает Надя. — Внешне он мне нравился, но казалось, он такой несерьезный. С другой стороны, когда я понимала, насколько он настойчив, думала, может, я как-то неправильно на него смотрю. А потом был день, когда я приболела и работала в маске. Дима тогда пошутил, что если мою маску надрезать в районе рта, то получится закидывать туда печеньки, как в копилку. Меня это так рассмешило, что я согласилась сходить с ним на свидание.