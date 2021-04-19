Минчанин нанял фуру, чтобы отвезти в Гомель яблоки. Но они пропали по дороге

Источник материала: Tut.by

Водителя фуры обвиняют в похищении 20 тонн яблок. Он взял заказ: перевезти из Минска в Гомель, но продал фрукты в Молодечно. Об этом сообщает телеграм-канал милиции Минска.



Фото: unsplash.com

Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали 29-летнего мужчину. Его обвиняют в похищении 20 тонн яблок на сумму свыше 19 тысяч рублей.

Минчанин принес заявление в милицию — просил установить личность и местонахождение водителя грузовика, который должен был перевезти 20 тонн яблок из Минска в Гомель. Фрукты на складе мужчина загрузил, но в условленное место водитель не прибыл, на связь перестал выходить.

Выяснилось: когда водитель узнал о перевозке яблок без сопроводительных документов, решил похитить груз и перепродать. Для конспирации заменил на фуре регистрационный знак и стал использовать сим-карту, приобретенную у неизвестного в соцсети. После загрузки мужчина вывез яблоки в Молодечно — там и продал, деньги оставил себе.

Водитель задержан, раньше к уголовной ответственности не привлекался, ему 29 лет, это житель Брестской области. Возбуждено уголовное дело.