Почти 400 граждан Беларуси переехали в Литву по особым гуманитарным причинам

Всего по гуманитарным причинам, а это чаще всего политическое преследование после событий августа 2020 года, в Литву было разрешено приехать 805 гражданам Беларуси.

Из них 133 человека попросили в Литве убежища, 376 человек уже перебрались в Литву. Чтобы получить разрешение на въезд в страну по гуманитарным причинам, надо одобрение министра внутренних дел Литвы.