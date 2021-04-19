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Почти 400 граждан Беларуси переехали в Литву по особым гуманитарным причинам

19.04.2021 13:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Всего по гуманитарным причинам, а это чаще всего политическое преследование после событий августа 2020 года, в Литву было разрешено приехать 805 гражданам Беларуси.

Из них 133 человека попросили в Литве убежища, 376 человек уже перебрались в Литву. Чтобы получить разрешение на въезд в страну по гуманитарным причинам, надо одобрение министра внутренних дел Литвы.

Ранее сообщалось, что только в марте 2021 года почти 130 граждан Беларуси подали заявления на получение статуса беженца в Польше. Это значительно больше, чем на пике после августовских выборов: с августа 2020 до марта 2021 было подано 510 таких заявлений. В декабре прошлого года Польша заявила, что упростит переезд для белорусских айтишников и врачей, что способствовало определенному оттоку айтикомпаний из Беларуси.

 
 
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Всего по гуманитарным причинам, а это чаще всего политическое преследование после событий августа 2020 года, в Литву было разрешено приехать 805 гражданам Беларуси.
 
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