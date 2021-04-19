Еще двух адвокатов вызвали на внеочередную аттестацию

Источник материала: Tut.by

Адвокатов Валерия Зинкевича и Светлану Хололович вызывают на внеочередную аттестацию. Об этом сообщает телеграм-канал проекта «Право на защиту».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказала TUT.BY Светлана Хололович, ее вызывают на переаттестацию по представлению замминистра юстиции. Точной причины женщина не знает, однако предполагает, что из-за дисциплинарного взыскания, которое было на нее наложено после жалобы в Минюст одного из клиентов по гражданскому делу.

Основанием для переаттестации Зинкевича, пишет «Право на защиту», якобы стала удаленная фотография в Instagram с подписью «От последних дней просто захватывает дух! Удачи нашей любимой Беларуси». По мнению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, данная фотография «не способствует повышению престижа и авторитета адвокатуры в обществе».

Валерий Зинкевич имеет стаж работы в адвокатуре более 20 лет, долгое время работал в Адвокатском бюро «Конон и партнеры», управляющим партнером которого являлся лишенный лицензии адвокат Максим Конон.

Светлана Хололович работает в адвокатуре 19 лет, в 2020 году принимала участие в акции по бесплатному дистанционному консультированию медицинских работников, которые непосредственно работали с больными COVID-19.

Напомним, за последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии многих адвокатов. Среди них — Сергей Зикрацкий , адвокаты Марии Колесниковой Александр Пыльченко и Людмила Казак , Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон , Владимир Созончук.

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.

Палата представителей 16 апреля в первом чтении приняла поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Согласно законопроекту, адвокатские бюро предложено ликвидировать — адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре, при этом усилится влияние Минюста.