В Беларуси к концу недели похолодает

Источник материала: БT

Теплую и ясную погоду в начале рабочей недели сменит облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем до плюс 13-15°C, ночью от 0 до плюс 6°C.



Ближе к выходным прохладная и дождливая погода сохранится. А на северо-западе страны не исключен мокрый снег.