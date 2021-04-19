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В Беларуси к концу недели похолодает

19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплую и ясную погоду  в начале рабочей недели  сменит  облачность.  На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем  до плюс 13-15°C, ночью  от 0 до плюс 6°C. 

Ближе к выходным прохладная и дождливая погода сохранится. А на северо-западе страны не исключен мокрый снег.

 
 
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Теплую и ясную погоду в начале рабочей недели сменит облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем до плюс 13-15°C, ночью от 0...
 
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