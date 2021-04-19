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В Беларуси к концу недели похолодает
19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Теплую и ясную погоду в начале рабочей недели сменит облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем до плюс 13-15°C, ночью от 0 до плюс 6°C.
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Теплую и ясную погоду в начале рабочей недели сменит облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем до плюс 13-15°C, ночью от 0...
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