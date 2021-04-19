Подробности громкого дела о подготовке вооруженного мятежа в Беларуси

Источник материала: БT

Спецоперация Комитета госбезопасности стала настоящей сенсацией. В результате совместной спецоперации КГБ Беларуси и ФСБ России была пресечена попытка военного переворота в нашей стране по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также попытка физического устранения Александра Лукашенко. Некоторые детали этого резонансного дела в интервью нашим коллегам с ОНТ раскрыл начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. По словам сотрудника Комитета госбезопасности, адвокат Юрий Зенкович, имеющий американское гражданство, готовивший покушение в составе группы на Лукашенко, связан со спецслужбами США и пытался вербовать военных, готовых за деньги участвовать в свержении белорусской власти.







Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:

Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти. Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых в том числе была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.



Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев. В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица находятся в следственном изоляторе КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.





