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Подробности громкого дела о подготовке вооруженного мятежа в Беларуси

19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спецоперация Комитета госбезопасности стала настоящей сенсацией. В результате совместной спецоперации КГБ Беларуси и ФСБ России была пресечена попытка военного переворота в нашей стране по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также попытка физического устранения Александра Лукашенко. Некоторые детали этого резонансного дела в интервью нашим коллегам с ОНТ раскрыл начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. По словам сотрудника Комитета госбезопасности, адвокат Юрий Зенкович, имеющий американское гражданство, готовивший покушение в составе группы на Лукашенко, связан со спецслужбами США и пытался вербовать военных, готовых за деньги участвовать в свержении белорусской власти.

Подробности громкого дела о подготовке вооруженного мятежа в Беларуси

Константин Бычек,  начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:

Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти. Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых в том числе была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.

Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев. В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица находятся в следственном изоляторе КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.



 
 
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Спецоперация Комитета госбезопасности стала настоящей сенсацией. В результате совместной спецоперации КГБ Беларуси и ФСБ России была пресечена попытка военного...
 
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