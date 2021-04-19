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Подробности громкого дела о подготовке вооруженного мятежа в Беларуси
19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Спецоперация Комитета госбезопасности стала настоящей сенсацией. В результате совместной спецоперации КГБ Беларуси и ФСБ России
Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси:
Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти. Нами задокументированы встречи с военнослужащими, с членами других террористических групп, деятельность которых в том числе была пресечена ранее Комитетом государственной безопасности. Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.
Операция по ликвидации мятежников шла несколько месяцев. В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица находятся в следственном изоляторе КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
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Спецоперация Комитета госбезопасности стала настоящей сенсацией. В результате совместной спецоперации КГБ Беларуси и ФСБ России была пресечена попытка военного...
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