Минский технопарк пополнился новыми резидентами

Источник материала: БT

Минский городской технопарк расширяет производственные площади и пополняется новыми резидентами. Сегодня их уже более сорока. Так, среди новоселов предприятие по разработке и производству инновационных имплантов и медицинского инструментария, например, для травматологии, ортопедии и нейрохирургии.







Компания использует титан, который частично обрабатывают станками, произведенными другим резидентом в самом технопарке. В планах - заполнение цехов новым оборудованием. У самой же наукоемкой продукции, которая создается в сотрудничестве с белорусскими медиками, большой экспортный потенциал.

Юрий Палатенко, коммерческий директор НП ООО "Медбиотех": "Это продукция спинальной хирургии, для нейрохирургов, офтальмологов, онкологов. Востребованность очень высокая, и мы стараемся обеспечить медицинские учреждения в Беларуси. Но не только Беларусь, ведь наша продукция поставляется также в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан".









Минский городской технопарк - крупнейший в своем роде кластер в стране, в этом году плюс 20 тысяч дополнительных квадратных метров цехов и офисов. Площадка, предоставляющая льготы и преференции своим резидентам, в этом году отметит десятилетие.