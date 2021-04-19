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Минский технопарк пополнился новыми резидентами

19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский городской технопарк расширяет производственные площади и пополняется новыми резидентами. Сегодня их уже более сорока. Так, среди новоселов предприятие по разработке и производству инновационных имплантов и медицинского инструментария, например, для травматологии, ортопедии и нейрохирургии. 

Минский технопарк пополнился новыми резидентами

Компания использует титан, который частично обрабатывают станками, произведенными другим резидентом в самом технопарке. В планах - заполнение цехов новым оборудованием. У самой же наукоемкой продукции, которая создается в сотрудничестве с белорусскими медиками, большой экспортный потенциал. 

Юрий Палатенко, коммерческий директор НП ООО "Медбиотех": "Это продукция спинальной хирургии, для нейрохирургов, офтальмологов, онкологов. Востребованность очень высокая, и мы стараемся обеспечить медицинские учреждения в Беларуси. Но не только Беларусь, ведь наша продукция поставляется также в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан". 

Минский технопарк пополнился новыми резидентами

Минский городской технопарк - крупнейший в своем роде кластер в стране, в этом году плюс 20 тысяч дополнительных квадратных метров цехов и офисов. Площадка, предоставляющая льготы и преференции своим резидентам, в этом году отметит десятилетие.  

 
 
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Минский городской технопарк расширяет производственные площади и пополняется новыми резидентами. Сегодня их уже более сорока. Так, среди новоселов предприятие по...
 
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