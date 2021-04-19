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В. Арчаков: Беларусь готова сделать все возможное, чтобы помочь разрешить кризис в Донбассе
19.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь готова сделать все возможное, чтобы помочь разрешить кризис в Донбассе. Об этом
Владимир Арчаков призвал соседнюю Украину подходить к отношениям с Беларусью по-соседски - без непонятных обвинений и криков. Минск всегда был и будет исключительно за дипломатическое решение проблем.
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Беларусь готова сделать все возможное, чтобы помочь разрешить кризис в Донбассе. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель...
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