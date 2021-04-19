В. Арчаков: Беларусь готова сделать все возможное, чтобы помочь разрешить кризис в Донбассе

Источник материала: БT

Беларусь готова сделать все возможное, чтобы помочь разрешить кризис в Донбассе. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. По словам генерал-майора, наша страна поддерживает реализацию минских соглашений и выступает исключительно за мирное решение конфликта на востоке Украины.

Владимир Арчаков призвал соседнюю Украину подходить к отношениям с Беларусью по-соседски - без непонятных обвинений и криков. Минск всегда был и будет исключительно за дипломатическое решение проблем.





