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За «повешенных» ростовых кукол с лицами чиновников троим могилевчанам дали реальные сроки
19.04.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчан Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко признали виновными в злостном хулиганстве и оскорблении президента. Судья суда Круглянского района Дмитрий Сосновский дал Климковой и Скоку по 3,5 года, Сергеенко — 3 года колонии общего режима,
Приговор вынесли сегодня, 19 апреля. Ольга Климкова и Сергей Скок были под стражей с ноября 2020 года, на Максима Сергеенко надели наручники в зале суда после оглашения приговора.
Напомним, в ноябре МВД сообщило о задержании четверых могилевчан в возрасте от 33 до 39 лет (затем стало известно, что задержанных по этому делу всего восемь). Они сделали шесть ростовых кукол «чиновников» и повесили эти манекены в петли на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.
— По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единичной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих, —
«Дело кукол»
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