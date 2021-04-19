«На фуфайке фамилия выбита другим цветом». Родные осужденных по политическим статьям о том, как их близкие отбывают наказание

Источник материала: Tut.by

Политзаключенных, осужденных после выборов 2020 года, постепенно отправляют в колонии для отбытия наказания. TUT.BY связался с родными осужденных, чтобы узнать, в каких условиях содержат «политических». Двое из тех, кто с нами согласился пообщаться, рассказали, что к их близким в колониях «особое отношение».



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«Идеологически обрабатывают так, что состояние сына было очень подавленным»

По просьбе родных имя осужденных и исправительное учреждение мы не называем: они опасаются, что условия для их близких могут ухудшить.

— Сразу, как перевели сына в колонию, все было в порядке, пока он был на карантине, — рассказывает отец одного из осужденных. — Как перевели в отряд, письма стали приходить реже, и он указывает, что многое не может рассказать — запрещают, но просит: если раз в неделю от него не будет ничего не приходить — значит, ему нужна помощь. Знаем, что у него как у «политического» на фуфайке фамилия выбита другим цветом — это чтобы и заключенные, и сотрудники колонии видели, что человек «особенный». Знаем, что начальство его вызывало, прессовали, идеологически обрабатывали. Состояние у него было настолько подавленным, что мы опасались, хоть бы не возникло суицидальных мыслей.

По словам родных, политзаключенному уже вынесли несколько взысканий, а это может стать основанием ограничить количество звонков и встреч с близкими, объем передач и посылок от них.

— На работу он не жалуется, все добросовестно выполняет, — говорит отец. — По питанию вопросов тоже нет, он у нас и на воле был парнем неприхотливым, его сложно в этом плане чем-то удивить. Отношения с соседями нормальные, стараются помогать друг другу.

Родственница еще одного политзаключенного также сообщила TUT.BY, что почти сразу по прибытии в колонию он получил несколько взысканий за малозначительные нарушения.

— Его поставили на профилактический учет как лицо, склонное к экстремизму, — говорит собеседница. — И на одежду повесили бирку красного цвета.

«Склонные к экстремизму»

Мы попытались проверить информацию о других политзаключенных: семья одного из них общаться с журналистами категорически отказалась. Еще в одной семье не смогли ответить на наши вопросы, пояснив, что эта тема в разговоре с осужденным не затрагивалась.

Мы обратились за комментарием в Департамент исполнения наказаний МВД, однако по телефону прояснить ситуацию отказались. Мы направили письменный запрос, если ведомство пояснит позицию, мы обязательно ее опубликуем.

Как рассказал TUT.BY Павел Сапелко, в 2021 году таких обращений от осужденных или их родных к правозащитникам пока не поступало. Вместе с тем Сапелко отметил, что политзаключенные в Беларуси и ранее сталкивались с таким подходом.

Например, в 2016 году Михаилу Жемчужному, когда тот отбывал наказание в колонии в Борисовском районе, как «лицу, склонному к экстремизму» выдавали дополнительную бирку с красным ободком, на которой был указан номер статьи, по которой он был осужден первый раз. На второй, обычной бирке, были указаны статья и наказание, по которому Жемчужный отбывал действующий срок. Тогда в ИК-14 было несколько заключенных с красными бирками, среди них — 21-летний футбольный фанат. Все они должны проходить по две дополнительные проверки в день (помимо двух основных, которые проходят все без исключения заключенные).

Отметим также, что некоторых политзаключенных ставят на профилактический учет как лиц, склонных к экстремизму, еще до того, как обвинительный приговор вступает в силу, то есть во время нахождения в СИЗО. Так произошло с признанными политзаключенными медиаменеджером Андреем Александровым, активистом Николаем Дедком, журналистами Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой.

Отметим, что практика «выделять цветом» применялась и в отношении осужденных по «антинаркотической» 328 статье: их заставляли ходить в одежде с зелеными нашивками. Правозащитники критиковали такой подход властей как дискриминационный. После жалобы родных осужденных в ООН зеленые бирки заменили на белые, как у остальных заключенных.

Как отбывают срок в колонии

По закону осужденные обязаны работать, это считается одним из обязательных условий исправления. Не работают в местах лишения свободы только пенсионеры и люди с инвалидностью. Место работы определяет администрация колонии — в зависимости от наличия рабочих мест, квалификации осужденных. В некоторых колониях есть возможность освоить новую рабочую специальность. Чаще всего осужденные работают на деревообработке, в швейных мастерских. Но такая работа есть не в каждой колонии и не для каждого заключенного. По закону заключенные обязаны возмещать средства, потраченные на их содержание (коммунальные услуги) и питание. Поэтому часто выходит, что на руки люди практически ничего не получают. Зарплата сотрудникам исправительного учреждения выплачивается из бюджетных средств.

Большинство политзаключенных отбывают наказание в колониях в условиях общего режима. Родственники могут переводить на счет осужденного деньги, которые он может тратить на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости (на территории колонии есть магазин), в месяц — до 6 базовых величин. Осужденному предоставляется право на три краткосрочных (четыре часа) и три длительных свидания (до трех суток) в год. И право получить четыре посылки или передачи, две бандероли или два мелких пакета в течение года.

Осужденные должны подчиняться закону и правилам внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения. Например, им запрещено без разрешения начальства сидеть днем на кровати, постель должна быть застелена по установленному образцу. Внутренними правилами также запрещено носить бороду и усы, играть в карты и другие азартные игры, вывешивать на стенах фотографии или плакаты, покупать у других заключенных или продавать им свои продукты и вещи, давать и присваивать клички, наносить татуировки, есть в неположенных местах и др. Некоторые правила соблюдаются строго, на другие начальство иногда закрывает глаза, пример тому — тюремные татуировки, с которыми осужденные зачастую выходят на свободу.

Что будет, если нарушить внутренние правила? Иногда можно отделаться предупреждением, но если нарушения серьезные (вступает в конфликт с начальством или другими заключенными) или системные (несмотря на замечания, продолжает нарушать), осужденного могут отправить в штрафной изолятор или помещение камерного типа — изоляция может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев. Заключенного также могут перевести на более строгий режим, в том числе отправить в тюрьму. Или возбудить уголовное дело, тогда к основному сроку могут добавить новый — за злостное неповиновение требованиям администрации (ст. 411 УК, до 2 лет лишения свободы). Нарушение правил — также повод лишить заключенного права на свидания, передачи, посылки, а в последующем — на условно-досрочное освобождение или замену неотбытого наказания более мягким.