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Экзамен по-черному: минские омоновцы сдают испытания на береты
19.04.2021 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Сотрудники минского ОМОН начали проходить квалификационные испытания на право ношения черного берета, рассказали Sputnik в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Для сдачи было допущено 20 человек. Сколько дойдет до конца, будет известно завтра, после второго этапа", – сообщила официльный представитель столичной милиции Наталья Ганусевич.
Обычно экзамены на черный берет сдают молодые сотрудники ОМОНа. Первый этап – это физо, специальная, медицинская и тактическая подготовка. Второй этап включает стрельбу (боец должен попасть в силуэты противника и не задеть заложников), 8-километровый марш-бросок по "пересеченке" и полосу препятствий. К кроссу добавлена дополнительная физнагрузка в виде отжиманий и приседаний через каждые 800 метров.
Финальный этап – он проходит отдельно – спарринг с тремя бойцами (по очереди). Если боец успешно прошел все испытания, ему вручается берет. Кстати, черные береты в Беларуси также носят и танкисты, правда, для этого они никаких испытаний не сдают.
Черный берет Лукашенко
Почетным обладателем черного берета является президент Беларуси Александр Лукашенко. В конце прошлого года он посетил базу отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома, головной убор ему
В эти дни во внутренних войсках Беларуси также начались квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамены практически такие же, как и у омоновцев. А
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Кандидатам предстоит пройти три сложнейших теста на силу, волю и выносливость, чтобы получить заветный головной убор.
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