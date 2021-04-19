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Экзамен по-черному: минские омоновцы сдают испытания на береты

19.04.2021 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Сотрудники минского ОМОН начали проходить квалификационные испытания на право ношения черного берета, рассказали Sputnik в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Для сдачи было допущено 20 человек. Сколько дойдет до конца, будет известно завтра, после второго этапа", – сообщила официльный представитель столичной милиции Наталья Ганусевич.

Обычно экзамены на черный берет сдают молодые сотрудники ОМОНа. Первый этап – это физо, специальная, медицинская и тактическая подготовка. Второй этап включает стрельбу (боец должен попасть в силуэты противника и не задеть заложников), 8-километровый марш-бросок по "пересеченке" и полосу препятствий. К кроссу добавлена дополнительная физнагрузка в виде отжиманий и приседаний через каждые 800 метров.

Финальный этап – он проходит отдельно – спарринг с тремя бойцами (по очереди). Если боец успешно прошел все испытания, ему вручается берет. Кстати, черные береты в Беларуси также носят и танкисты, правда, для этого они никаких испытаний не сдают.

Черный берет Лукашенко

Почетным обладателем черного берета является президент Беларуси Александр Лукашенко. В конце прошлого года он посетил базу отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома, головной убор ему вручил начальник столичного отряда Дмитрий Балаба. Правда, обязательных испытаний, чтобы получить право ношения, главе государства сдавать не пришлось. Балаба пояснил, что белорусский лидер получил черный берет не просто так, а "за особые заслуги".

В эти дни во внутренних войсках Беларуси также начались квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамены практически такие же, как и у омоновцев. А фотолента Sputnik покажет вам, насколько это тяжелые испытания на самом деле.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатам предстоит пройти три сложнейших теста на силу, волю и выносливость, чтобы получить заветный головной убор.
 
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