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СК завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе

19.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе. На забор его дома 39-летний мужчина в прошлом месяце нанес надпись оскорбительного характера. Еще одну, подобную, он сделал там же спустя несколько недель. Выявлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. В январе-феврале он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой. В ходе допроса подозреваемый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
 
 
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Следственный комитет завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе. На забор его дома 39-летний мужчина в прошлом месяце нанес надпись...
 
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