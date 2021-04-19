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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе Следственный комитет завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе. На забор его дома 39-летний мужчина в прошлом месяце нанес надпись...

Следственный комитет завершил расследование по факту оскорбления судьи в Червенском районе. На забор его дома 39-летний мужчина в прошлом месяце нанес надпись оскорбительного характера. Еще одну, подобную, он сделал там же спустя несколько недель. Выявлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. В январе-феврале он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой. В ходе допроса подозреваемый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.