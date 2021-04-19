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Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров
19.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров и членов избирательных комиссий, расписывал символикой мосты, участвовал в протестных маршах.
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Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров
Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров и членов избирательных комиссий, расписывал...
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