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Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров

19.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров и членов избирательных комиссий,  расписывал символикой мосты, участвовал в протестных маршах. 

По информации следствия, 15 и 17 ноября на мостах были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото должностных лиц с надписями. В скором времени милиционеры задержали 38-летнего неработающего жителя поселка Хатежино, который и соорудил "инсталляции".

Кристина Косинская, помощник прокурора Минского района: "38-летний житель Минского района признан виновным в хулиганстве и злостном хулиганстве, а также в порче имущества. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В соответствии с предложением гособвинителя, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года".Потерпевшими по делу были признаны несколько должностных лиц. Им мужчина должен выплатить по 3 тысячи рублей. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней. 

 
 
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Суд вынес вердикт в отношении жителя Минского района, который развешивал чучела с фотографиями милиционеров и членов избирательных комиссий,  расписывал...
 
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