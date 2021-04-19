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Скоро праздники и длинные выходные. БелЖД назначила дополнительные поезда

19.04.2021 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В дни апрельских и майских праздников Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов, сообщили в пресс-центре.


Фото: pixabay.com

БелЖД дополнительно назначила поезда в сообщении Минск-Брест, так как прогнозирует увеличение пассажиропотока в выходные дни в третьей декаде апреля.

  • 23 и 30 апреля дополнительно будет курсировать поезд № 753 Минск-Брест (отправление из Минска в 16.53, прибытие в Брест в 20.45).
  • 25 апреля назначен поезд № 630 Брест-Минск (отправление из Бреста в 18.32 и прибытие в Минск в 23.51).
  • 26 апреля на маршруте — поезд № 629 Минск-Брест (отправление из Минска в 00.38 и прибытием в Брест в 05.47).

На предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая уже назначено 69 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Коммунары, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Витебск-Брест, Гомель-Витебск, Гродно-Орша-Кричев.

Кроме того, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск-Гомель 8, 10 и 11 мая.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В дни апрельских и майских праздников Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов.
 
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