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Скоро праздники и длинные выходные. БелЖД назначила дополнительные поезда
19.04.2021 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В дни апрельских и майских праздников Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов,
БелЖД дополнительно назначила поезда в сообщении Минск-Брест, так как прогнозирует увеличение пассажиропотока в выходные дни в третьей декаде апреля.
На предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая уже назначено 69 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Коммунары, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Витебск-Брест, Гомель-Витебск, Гродно-Орша-Кричев.
Кроме того, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск-Гомель 8, 10 и 11 мая.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на
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В дни апрельских и майских праздников Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов.
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