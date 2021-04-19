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На «Гродно Азоте» остановились два цеха. Говорят, из-за ошибки персонала
19.04.2021 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем в понедельник, 19 апреля, появилась информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4». Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия. На официальном сайте «Гродно Азота»
Гродненцы заметили над одним их цехов огненный факел, а потом — густой белый дым.
На официальном сайте предприятия появилась информация, что на заводе произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» из-за ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. Из-за этого также остановился цех «Карбамид-4» — они технологически связаны друг с другом.
«Аммиак-4» восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4».
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам завода нет, сообщают на предприятии.
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Днем в понедельник, 19 апреля, появилась информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» - «Аммиак-4» и «Капролактам-2» и «Карбамид-4». Гродненцы...
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