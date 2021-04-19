Баянистка, спортсменка, красавица. Знакомьтесь - та самая единственная участница кастинга «Мисс Беларусь» в Бресте

Источник материала: Tut.by

16 апреля в Бресте прошел городской отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». На кастинг пришла всего одна девушка . Знакомьтесь, Мария Кулешова из агрогородка Киселевцы Кобринского района. 20 лет, играет на аккордеоне, фортепиано, балалайке, увлекается волейболом, баскетболом, настольным теннисом, вышивает, любит детей. Поговорили с ней о жизни на районе, карьере модели-баянистки, конкурсах красоты и отборе без конкуренции.



Фото из архива Марии

Утром понедельника TUT.BY застал Марию на рабочем месте — в Киселевецкой детской школе искусств. В Киселевцах Мария выросла, закончила школу и «музыкалку». Сюда же она в прошлом году вернулась по распределению после окончания Брестского музыкального колледжа.

На баяне, рассказывает девушка, играет ее дед. Поэтому с выбором музыкального инструмента у нее проблем не было.

— В музыкальную школу я ходила с пятого класса. Отучилась пять лет по классу баяна и аккордеона. Закончила девять классов школы — и поступила в музыкальный колледж в Бресте, — рассказала девушка.



На конкурсе «Мисс туризм мира 2019». Фото из архива Марии

Сейчас Мария сама передает полученные знания подрастающим киселевчанам. Работает полный рабочий день, свободного времени мало:

— Мне тут хорошо. Все нравится. Я люблю детишек, учить их, объяснять, показывать.

Модельным бизнесом Мария заинтересовалась несколько лет назад. Сейчас у нее за плечами участие в трех конкурсах красоты: «Мисс Евразия 2019», «Самое красивое лицо Беларуси 2020» и «Лучшая модель 2021».

Кроме того, девушка ездила на конкурс «Мисс туризм мира 2019», где за звание главной красавицы боролись девушки из 67 стран. Практически месяц конкурсантки путешествовали по городам Китая, участвуя в фотосессиях и видеосъемках, писал портал Kobrincity . Мария в числе тридцати девушек вышла в финал — но корону получила представительница Мексики.





В прошлом году Мария также участвовала в городском кастинге конкурса «Мисс Беларусь» — и в тот раз конкуренция была намного выше. На областной этап отобрали всего семь девушек. К сожалению, Марии в списке не оказалось.

Но прошлогодняя неудача девушку не расстроила. Наоборот, полученный опыт она учла во время подготовки к нынешнему кастингу. Одним из ярких преимуществ Марии, как в прошлом году, так и в этом стали длинные волосы, которые она не обрезает с пяти лет.

— Я следила за формами, чтобы понравиться жюри. Потому что в прошлом году слышала, как девушкам говорили, что надо скинуть столько-то. На диету специально не садилась перед кастингом, но упражнения делала. Морально себя тренировала, чтобы быть готовой ко всему, уметь отвечать на разные вопросы, — рассказала девушка.



На кастинге в Бресте

На кастинг Мария поехала одна. О том, что станет единственной участницей отбора, конечно, даже не догадывалась. Она предполагает, что желающих побороться за титул Мисс Беларусь было много, но все конкурентки отсеялись на стадии подачи заявок. Чаще всего претендентки не соответствовали одному из главных критериев — росту. Он должен быть не ниже 174 сантиметров, писала газета «Вечерний Брест» .

Отсутствие конкурентов на выступлении Марии никак не отразилось. Единственное, говорит, «просто интереснее, когда есть борьба».

— Страх все равно был. На кастинге всегда присутствует волнение, от этого не уйти. Я же заранее не знала, что буду одна, — рассказала модель, добавив, что отказаться от участия она даже не думала. — Мне нравится модельная сфера. Почему бы не поучаствовать?





На городском отборе Марии сказали, что она прошла дальше. Планы у нее смелые: пройти все этапы и победить, но — «готовиться ко всему».

По словам девушки, выбирать между музыкой и модельным бизнесом ей пока не приходилось. Она надеется, что и дальше сможет успешно совмещать одно с другим.

— Если станете Мисс Беларусь, в Киселевцы вернетесь?

— Ну… Думаю, да, — смеется Мария.