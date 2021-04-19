МВД Литвы рассказало, сколько белорусов получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища

Источник материала: Tut.by

Белорусам выдано 805 разрешений на въезд в Литовскую Республику по гуманитарным причинам. Сто тридцать три человека обратились с просьбой к литовским властям о предоставлении убежища. Об этом сообщает пресс-служба литовского МВД.



Фото: Инга Шкелер

В Литву по гуманитарным визам въехали 376 белорусов, всего такие визы получили 805 человек. Сто тридцать три белоруса обратились к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.

Гуманитарные визы , напомним, Литва начала выдавать гражданам Беларуси с 11 августа прошлого года. Получить такую визу могут люди, подвергшиеся преследованиям по политическим причинам или пострадавшие от репрессий.

После событий 9 августа въезд для белорусов упростила и Польша. Как сообщил о на прошлой неделе польское Управление по делам иностранцев, больше всего заявок на получение статуса беженца поступает от граждан Беларуси. За первые три месяца текущего года белорусы подали 265 таких заявок.