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МВД Литвы рассказало, сколько белорусов получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища
19.04.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусам выдано 805 разрешений на въезд в Литовскую Республику по гуманитарным причинам. Сто тридцать три человека обратились с просьбой к литовским властям о предоставлении убежища. Об этом
В Литву по гуманитарным визам въехали 376 белорусов, всего такие визы получили 805 человек. Сто тридцать три белоруса обратились к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.
После событий 9 августа въезд для белорусов упростила и Польша. Как
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МВД Литвы рассказало, сколько белорусов получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища
Гуманитарные визы, напомним, Литва начала выдавать гражданам Беларуси с 11 августа прошлого года. Получить такую визу могут люди, подвергшиеся преследованиям по...
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