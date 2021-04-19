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МВД Литвы рассказало, сколько белорусов получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища

19.04.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам выдано 805 разрешений на въезд в Литовскую Республику по гуманитарным причинам. Сто тридцать три человека обратились с просьбой к литовским властям о предоставлении убежища. Об этом сообщает пресс-служба литовского МВД.


Фото: Инга Шкелер

В Литву по гуманитарным визам въехали 376 белорусов, всего такие визы получили 805 человек. Сто тридцать три белоруса обратились к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища.

Гуманитарные визы, напомним, Литва начала выдавать гражданам Беларуси с 11 августа прошлого года. Получить такую визу могут люди, подвергшиеся преследованиям по политическим причинам или пострадавшие от репрессий.

После событий 9 августа въезд для белорусов упростила и Польша. Как сообщило на прошлой неделе польское Управление по делам иностранцев, больше всего заявок на получение статуса беженца поступает от граждан Беларуси. За первые три месяца текущего года белорусы подали 265 таких заявок.

 
 
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Гуманитарные визы, напомним, Литва начала выдавать гражданам Беларуси с 11 августа прошлого года. Получить такую визу могут люди, подвергшиеся преследованиям по...
 
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