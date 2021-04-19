Семейная пара из Бреста после отдыха в Турции попала под «уголовку» за поддельные командировочные от турфирмы

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за поддельные командировочные удостоверения возбудили в отношении семейной пары из Бреста, которая прилетела из Турции. По фиктивным документам они надеялись избежать самоизоляции, сообщает Госпогранкомитет .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Муж и жена вернулись в Беларусь 8 апреля рейсом Стамбул-Минск. По прилету они показали пограничникам командировочные удостоверения, которые им предоставили в турфирме. Как оказалось — фальшивые.

В итоге в отношении семейной пары, а также двух сотрудников турфирмы, которые оформили и незаконно выдали командировочные, возбудили уголовные дела.

Максимальное наказание за изготовление и использование поддельных документов — до пяти лет лишения свободы. За служебный подлог — до трех лет.

Напомним, ранее в похожую ситуацию попали белорусские туристы в Украине . В пункте пропуска «Дольск» украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 белорусов, которые пытались въехать на автобусе в Украину, а также командировочные удостоверения — все документы выдала им турфирма — поддельные.

В протоколах на границе туристы написали, что ничего не знали о ситуации. Там говорилось, что возбуждено уголовное дело о фальсификации документов, а белорусские туристы выступили свидетелями. Пока инцидент улаживали, людей не выпускали из автобуса, а в туалет водили под сопровождением. Белорусы провели в автобусе более десяти часов, у них не было достаточного количества еды и воды — при этом среди них было как минимум два маленьких ребенка.