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Громкие «преступления», которые якобы готовились в Беларуси из-за политики: до и после выборов 2020 года
19.04.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Громкие дела, которые в некоторых случаях ничем не заканчивались, всегда появлялись в Беларуси перед выборами. Но политические события 2020 года вывели это явление на «новый уровень». Теперь и после выборов продолжают всплывать загадочные «террористические акты» и даже «покушения на жизнь семьи Лукашенко». TUT.BY вспоминает громкие дела из прошлого в сравнении с новыми.
До 2020 года: «взрывы» от штаба Некляева, «боевики» из Украины, деньги через Польшу
Выборы-2006
В 2006 году за пару недель до президентских выборов Степан Сухоренко, который тогда был главой КГБ, рассказал о наличии некоего заговора и подготовке боевиков. Якобы перед выборами хотели организовать многотысячный митинг, где совершить несколько взрывов. Чуть позже Сухоренко даже сказал фразу, которая в 2020-м году уже кажется знакомой: «Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти».
Подозрения у силовиков пали на четырех представителей общественной инициативы «Партнерство»: Тимофея Дранчука, Эниру Броницкую, Николая Острейко и Александра Шалайко. Молодых людей сначала задержали — за месяц до выборов, — и только потом Сухоренко выступил с заявлением.
Перечисленным представителям организации выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Беларуси (Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан). Дранчуку, Броницкой, Острейко и Шалайко грозило до трех лет лишения свободы.
Именно в связи с этим делом представитель КГБ отмечал, что одной из целей «захватчиков» было
Чем всё закончилось
Дело даже довели до суда, но приговоры были по теперешним меркам мягкие. В августе 2006-го активистов наказали несколькими месяцами ареста. Они истекли через несколько дней после суда, и обвиняемые вышли на свободу.
Выборы-2010
Вечером в день выборов, 19 декабря, на экс-кандидата Владимира Некляева налетели неизвестные в черном. Это произошло недалеко от офиса общественной организации «Говори правду», при этом избили так, что он попал в больницу.
Вскоре выяснилось: у силовиков есть интерес к микроавтобусу, сопровождавшему штаб Некляева. Внутри — уже после того, как кто-то избил экс-кандидата — обнаружили, как говорили в фильме ОНТ «Железом по стеклу», целый арсенал: взрывпакеты, светозвуковые гранаты, газовые баллоны, канистры с бензином, резаную арматуру.
Сначала Некляеву было предъявлено обвинение по хорошо известной сегодня ст. 293 УК Беларуси (Массовые беспорядки). Наказание по ней — до 15 лет лишения свободы. Но в конце марта обвинение переквалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), предусматривающую до трех лет лишения свободы.
Чем всё закончилось
Бывший кандидат в президенты Владимир Некляев
Были и другие уголовные дела: различные сроки получили более 50 человек, в том числе кандидаты в президенты.
Обстановка времени «маршей нетунядцев», 2017
Акции протеста в 2017 году были вызваны не выборами, а декретом «О предупреждении социального иждивенчества»: белорусы выступали против введения так называемого налога на тунеядство. Вскоре после их начала Лукашенко
Виновные нашлись тоже: ими стали 35 человек «боевиков». По рассказам Лукашенко, они тренировались в лагерях, расположенных в Украине и Беларуси, а деньги шли «через Польшу и Литву».
Речь шла об уголовном деле по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования либо руководство таким формированием, участие в нем). Наказание могло быть до семи лет лишения свободы. Но некоторым задержанным предъявляли обвинения по ч. 3 ст. 293 (Массовые беспорядки), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Произошедшее получило известность как дело «Белого легиона».
Чем всё закончилось
В конце ноября 2017 года уголовное преследование всех участников дела прекратили. Об этом
Кстати, адвоката Анну Бахтину, которая в 2017-м защищала одного из фигурантов дела «Белого легиона», осенью того же года лишали лицензии. Сама она
После выборов 2020 года: причастные к террористической деятельности и «покушения»
В 2020-м некоторые события тоже произошли до выборов. Например, Лукашенко поручал силовикам «прошерстить пузатых буржуев», после чего на следующий день в головной офис Белгазпромбанка и другие компании, связанные с Виктором Бабарико,
«Очень интересные» дела стали появляться в 2021 году как отголоски выборов-2020. Самыми громкими, пожалуй, стали два: массовое появление белорусов в списке лиц, причастных к террористической деятельности, а также некая подготовка покушения на семью Лукашенко якобы американскими спецслужбами.
«Причастные к террористическим действиям» белорусы: откуда они взялись
Первыми белорусами, которые попали в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, стали основатель популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, Степан Путило и его бывший редактор Роман Протасевич. Молодые люди находятся в межгосударственном розыске и обвиняются по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси. «В связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей», — комментировали в Следственном комитете.
Кроме того, в отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. В качестве основания для включения в перечень КГБ фигурирует только ст. 293 УК.
На этом все не кончилось. В середине февраля 2020 года КГБ
В отношении первой было возбуждено дела по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», которое
Все члены «группы Олиневича» в список ведомства внесены как обвиняемые по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой). Предусмотренные санкции — срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.
В самом начале апреля КГБ вновь обновил список. «Причастными к террористической деятельности» стали также бывшие силовики (некоторые из них входят в BYPOL), два представителя Народного антикризисного управления в лице Павла Латушко и бывшей сотрудницы МВД Светланы Хилько, а также блогер Антон Мотолько, экс-силовик Игорь Макар, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Все они обвиняются в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ). Предусмотренные санкции — срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Последняя санкция не применяется к женщинам.
В список они попали после задержания мужчины, который якобы хотел совершить теракты в Беларуси. По
Чем всё закончилось
Что ждет всех людей, попавших в перечень КГБ, неизвестно. Часть из них находится за границей, часть — содержится под стражей. До суда ни одно дело «причастных к террористической деятельности» пока не дошло.
«Покушение» на семью Лукашенко и задержания в Москве
Политолог Александр Федута, отправившийся в Москву, перестал выходить на связь 12 апреля. В тот же день задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева. А 13 апреля стало известно, что в Москве задержали юриста Юрия Зенковича, имеющего паспорт США, и что все трое находятся в СИЗО КГБ по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».
Уже 17 апреля Лукашенко более подробно высказался по поводу причины задержания Федуты, Костусева и Зенковича. Все они якобы причастны к планированию покушения на Лукашенко и его сыновей.
Нынешний глава КГБ Иван Тертель назвал произошедшее успешно завершенной многоступенчатой спецоперацией. По его словам, в результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко. В сюжете ОНТ о «госперевороте» называли фамилии семи причастных.
Дело о «госперевороте»
Чем всё закончилось
Пока ничем. По данным ФСБ, в отношении Александра Федуты и Юрия Зенковича расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) Уголовного кодекса Беларуси. То есть фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы,
Григорий Костусев, как
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Громкие «преступления», которые якобы готовились в Беларуси из-за политики: до и после выборов 2020 года
После выборов-2020 громкие дела, которые (возможно) ничем не заканчиваются, продолжили появляться. Представляем новый текст на эту тему.
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