Громкие «преступления», которые якобы готовились в Беларуси из-за политики: до и после выборов 2020 года

Источник материала: Tut.by

Громкие дела, которые в некоторых случаях ничем не заканчивались, всегда появлялись в Беларуси перед выборами. Но политические события 2020 года вывели это явление на «новый уровень». Теперь и после выборов продолжают всплывать загадочные «террористические акты» и даже «покушения на жизнь семьи Лукашенко». TUT.BY вспоминает громкие дела из прошлого в сравнении с новыми.

До 2020 года: «взрывы» от штаба Некляева, «боевики» из Украины, деньги через Польшу

Выборы-2006

В 2006 году за пару недель до президентских выборов Степан Сухоренко, который тогда был главой КГБ, рассказал о наличии некоего заговора и подготовке боевиков. Якобы перед выборами хотели организовать многотысячный митинг, где совершить несколько взрывов. Чуть позже Сухоренко даже сказал фразу, которая в 2020-м году уже кажется знакомой: «Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти».



Фото: Reuters

Подозрения у силовиков пали на четырех представителей общественной инициативы «Партнерство»: Тимофея Дранчука, Эниру Броницкую, Николая Острейко и Александра Шалайко. Молодых людей сначала задержали — за месяц до выборов, — и только потом Сухоренко выступил с заявлением.

Перечисленным представителям организации выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Беларуси (Организация либо руководство общественным объединением, религиозной организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан). Дранчуку, Броницкой, Острейко и Шалайко грозило до трех лет лишения свободы.

Именно в связи с этим делом представитель КГБ отмечал, что одной из целей «захватчиков» было массовое отравление людей . Сухоренко показывал некую видеозапись, где неизвестный объяснял схему: нужно бросить отравленную крысу в ведро с водой на несколько дней, а после вылить эту воду в водопровод.

Чем всё закончилось

Дело даже довели до суда, но приговоры были по теперешним меркам мягкие. В августе 2006-го активистов наказали несколькими месяцами ареста. Они истекли через несколько дней после суда, и обвиняемые вышли на свободу.

Выборы-2010

Вечером в день выборов, 19 декабря, на экс-кандидата Владимира Некляева налетели неизвестные в черном. Это произошло недалеко от офиса общественной организации «Говори правду», при этом избили так, что он попал в больницу.

Вскоре выяснилось: у силовиков есть интерес к микроавтобусу, сопровождавшему штаб Некляева. Внутри — уже после того, как кто-то избил экс-кандидата — обнаружили, как говорили в фильме ОНТ «Железом по стеклу», целый арсенал: взрывпакеты, светозвуковые гранаты, газовые баллоны, канистры с бензином, резаную арматуру.





Сначала Некляеву было предъявлено обвинение по хорошо известной сегодня ст. 293 УК Беларуси (Массовые беспорядки). Наказание по ней — до 15 лет лишения свободы. Но в конце марта обвинение переквалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), предусматривающую до трех лет лишения свободы.

Чем всё закончилось

Бывший кандидат в президенты Владимир Некляев получил два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Кстати, дело по факту избиения Некляева «людьми в черном» возбуждено не было, а МВД и КГБ официально заявили, что 19 декабря 2010 года никаких мероприятий по экс-кандидату не проводили.

Были и другие уголовные дела: различные сроки получили более 50 человек, в том числе кандидаты в президенты.

Обстановка времени «маршей нетунядцев», 2017

Акции протеста в 2017 году были вызваны не выборами, а декретом «О предупреждении социального иждивенчества»: белорусы выступали против введения так называемого налога на тунеядство. Вскоре после их начала Лукашенко намекнул , что таким образом «пятая колонна» с помощью западных средств раскачивает обстановку в стране, а информацию он получил в письме от «фрау А» из Германии.

Виновные нашлись тоже: ими стали 35 человек «боевиков». По рассказам Лукашенко, они тренировались в лагерях, расположенных в Украине и Беларуси, а деньги шли «через Польшу и Литву».

Речь шла об уголовном деле по ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования либо руководство таким формированием, участие в нем). Наказание могло быть до семи лет лишения свободы. Но некоторым задержанным предъявляли обвинения по ч. 3 ст. 293 (Массовые беспорядки), предусматривающей до трех лет лишения свободы. Произошедшее получило известность как дело «Белого легиона».

Чем всё закончилось

В конце ноября 2017 года уголовное преследование всех участников дела прекратили. Об этом заявил лично тогдашний глава Следственного комитета Иван Носкевич.

Кстати, адвоката Анну Бахтину, которая в 2017-м защищала одного из фигурантов дела «Белого легиона», осенью того же года лишали лицензии. Сама она связывала произошедшее с этим фактом.

После выборов 2020 года: причастные к террористической деятельности и «покушения»

В 2020-м некоторые события тоже произошли до выборов. Например, Лукашенко поручал силовикам «прошерстить пузатых буржуев», после чего на следующий день в головной офис Белгазпромбанка и другие компании, связанные с Виктором Бабарико, пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Но все-таки взрывчаток, «боевиков», предотвращенных «покушений» и прочих обычных элементов голливудских триллеров до выборов не было.

«Очень интересные» дела стали появляться в 2021 году как отголоски выборов-2020. Самыми громкими, пожалуй, стали два: массовое появление белорусов в списке лиц, причастных к террористической деятельности, а также некая подготовка покушения на семью Лукашенко якобы американскими спецслужбами.

«Причастные к террористическим действиям» белорусы: откуда они взялись

Первыми белорусами, которые попали в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, стали основатель популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, Степан Путило и его бывший редактор Роман Протасевич. Молодые люди находятся в межгосударственном розыске и обвиняются по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси. «В связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей», — комментировали в Следственном комитете.

Кроме того, в отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. В качестве основания для включения в перечень КГБ фигурирует только ст. 293 УК.



Кадр из интервью Степана Путило Юрию Дудю. Источник: вДудь / YouTube

На этом все не кончилось. В середине февраля 2020 года КГБ внес еще 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Среди них оказались люди, которых силовики посчитали связанными между собой и объединили в два «формирования» — «группу Автуховича» (выходцы из западной Беларуси) и «группу Олиневича» (анархисты).

В отношении первой было возбуждено дела по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», которое переквалифицировали на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма». Причем у всех «членов группы», кроме Автуховича, часть статьи в перечне КГБ не уточнена. Максимум по первой части — 15 лет лишения свободы.

Все члены «группы Олиневича» в список ведомства внесены как обвиняемые по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой). Предусмотренные санкции — срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

В самом начале апреля КГБ вновь обновил список. «Причастными к террористической деятельности» стали также бывшие силовики (некоторые из них входят в BYPOL), два представителя Народного антикризисного управления в лице Павла Латушко и бывшей сотрудницы МВД Светланы Хилько, а также блогер Антон Мотолько, экс-силовик Игорь Макар, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Все они обвиняются в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ). Предусмотренные санкции — срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Последняя санкция не применяется к женщинам.

В список они попали после задержания мужчины, который якобы хотел совершить теракты в Беларуси. По версии МВД , одно взрывное устройство 35-летний пинчанин заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска, а второе вез в Борисовский район, был задержан в военном городке в Печах. 26 марта 2021 года ведомство сообщило об этом, а уже 29 марта генеральный прокурор Андрей Швед рассказал о новом уголовном деле против Тихановской и представителей BYPOL. По словам генпрокурора, об их причастности рассказал задержанный пинчанин.

Чем всё закончилось

Что ждет всех людей, попавших в перечень КГБ, неизвестно. Часть из них находится за границей, часть — содержится под стражей. До суда ни одно дело «причастных к террористической деятельности» пока не дошло.

«Покушение» на семью Лукашенко и задержания в Москве

Политолог Александр Федута, отправившийся в Москву, перестал выходить на связь 12 апреля. В тот же день задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева. А 13 апреля стало известно, что в Москве задержали юриста Юрия Зенковича, имеющего паспорт США, и что все трое находятся в СИЗО КГБ по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Уже 17 апреля Лукашенко более подробно высказался по поводу причины задержания Федуты, Костусева и Зенковича. Все они якобы причастны к планированию покушения на Лукашенко и его сыновей.



Александр Лукашенко Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.

Нынешний глава КГБ Иван Тертель назвал произошедшее успешно завершенной многоступенчатой спецоперацией. По его словам, в результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко. В сюжете ОНТ о «госперевороте» называли фамилии семи причастных.

Дело о «госперевороте» прокомментировала ФСБ России, а Госдеп США опроверг свою причастность к нему. Но после прогремевших заявлений осталось много вопросов. Разные ведомства называли разные даты «переворота», обвиняли то украинских националистов, то американцев, обтекаемо высказывались о встречах Федуты и Зенковича в Москве — вот здесь мы подробнее останавливались на белых пятнах в этом деле.

Чем всё закончилось

Пока ничем. По данным ФСБ, в отношении Александра Федуты и Юрия Зенковича расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) Уголовного кодекса Беларуси. То есть фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы, говорил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Григорий Костусев, как сообщили его близкие, задержан в статусе подозреваемого по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Предусмотренное максимальное наказание — три года лишения свободы.