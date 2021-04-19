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В Беларуси за первые три месяца построили почти 13 тысяч квартир
19.04.2021 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. В I квартале 2021 года организациями всех форм собственности построено 12,9 тысячи новых квартир, сообщили в пресс-службе Белстата.
Всего в эксплуатацию за январь-март текущего года было введено 1127,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Для нуждающихся в улучшении условий проживания было введено 441,8 тысячи квадратных метров общей площади, или 39,2% от общего объема введенного жилья.
"Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тысячи квадратных метров", – уточнили в пресс-службе Белстата.
На долю многодетных семей по республике пришлось 212,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья. В сельской местности ввели в эксплуатацию 315,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 28% от суммарного количества введенных квадратов.
Ранее стало известно, что несколько белорусских банков восстановили программы кредитования строительства и приобретения квартир и домов.
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Белорусы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, стали обладателями почти 40% от общего количества построенных квадратных метров.
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