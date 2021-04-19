В Беларуси за первые три месяца построили почти 13 тысяч квартир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. В I квартале 2021 года организациями всех форм собственности построено 12,9 тысячи новых квартир, сообщили в пресс-службе Белстата.

Всего в эксплуатацию за январь-март текущего года было введено 1127,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Для нуждающихся в улучшении условий проживания было введено 441,8 тысячи квадратных метров общей площади, или 39,2% от общего объема введенного жилья.

"Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тысячи квадратных метров", – уточнили в пресс-службе Белстата.

На долю многодетных семей по республике пришлось 212,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья. В сельской местности ввели в эксплуатацию 315,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 28% от суммарного количества введенных квадратов.

Ранее стало известно, что несколько белорусских банков восстановили программы кредитования строительства и приобретения квартир и домов.

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