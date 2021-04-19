Масштабная операция по разминированию проходит в Витебской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Военные инженеры в Докшицком районе всего за пять дней работы обнаружили свыше тысячи боеприпасов – земли здесь остаются опасными и спустя 80 лет с начала войны.

Что за история связана с этими местами и почему за процессом разминирования следят кинематографисты – выяснял корреспондент Sputnik.

Опасное поле



Агрогородок Крулевщина, он же Крулевщизна – на польский манер (именно по этому населенному пункту проходила граница на основании Рижского договора 1920-х) находится в 160 километрах от Минска. C началом Великой Отечественной войны с названием населенного пункта была связана работа узловой железнодорожной станции.

© Sputnik Снаряд в поле

Главное место работы саперов сегодня – поле в нескольких километрах от ближайших населенных пунктов. Территория обозначена сигнальными флажками и разбита на участки, каждый сапер действует в одиночку.

Чтобы добраться до места их работы, лучше внимательно смотреть под ноги. Почва на подходе испещрена ямами – это свидетельства недавних находок. А в стороне аккуратно (по типу и калибру) разложены ржавые боеприпасы.

"По сведениям архивов, здесь хранилось порядка 45 эшелонов боеприпасов. Часть из них были уничтожены, другую – обнаружили мы. И неизвестно, сколько еще находится в земле. Точное количество определить сложно, но понятно, что засоренность здесь катастрофическая. На одном квадратном метре встречаются до десятка штук. Это и артиллерийские снаряды калибром от 203 миллиметров, взрыватели, минометные боеприпасы, гранаты. Разнообразие – огромное", – рассказал исполняющий обязанности командира отряда разминирования (гуманитарного разминирования) Противоминного центра Вооруженных сил Беларуси Артем Шаура.

© Sputnik Начальник противоминного центра ВС Беларуси Сергей Демчишин

За минувшую неделю на обследованной саперами территории обнаружено более тысячи боеприпасов. Военные говорят, что работы хватит до ноября 2021 года. Когда разминирование завершится окончательно – вопрос открытый.

Как природа вмешалась в военные планы

Крупные сражения в этих местах не велись. Докшицкий район был захвачен гитлеровцами в первые дни войны, а освобожден – только 2 июля 1944 года. В годы оккупации территория стала базой партизанского движения.

© Sputnik Найденные на поле снаряды

"Во время отступления, чтобы советские боезапасы не достались противнику, их подожгли. После взрыва они разлетелись, начался пожар, но вдруг разразился ливень и огонь был потушен: артиллерийские снаряды остались целы", – знакомит с историей начальник Противоминного центра Вооруженных сил Беларуси Сергей Демчишин.

Наравне с работой на поверхности саперам еще предстоит обследовать местные водоемы.

Профессию – на большие экраны

За работой саперов внимательно наблюдает съемочная группа "Беларусьфильма". Киношники приехали на площадку по разминированию из профессионального любопытства. Признаются, что выезд поможет в дальнейшем избежать ляпов при съемках новой военной драмы.

© Sputnik Осколок снаряда

"Это будет 8-серийный фильм. Действия ленты будут разбиты на две части. Вначале это 1945-й, когда девушки и юноши под флагом "Осавиахима" разминировали поля вокруг Минска. И настоящее время, когда главный герой – офицер противоминного центра – хочет спасти свою дочь, в том числе молодую команду страйкболистов, от бездумного беганья по опасному лесу, где следы войны валяются просто под ногами. Как сегодня здесь", – подчеркнул режиссер-постановщик киностудии "Беларусьфильм" Иван Павлов.

Смогут ли отечественные авторы превзойти голливудские ленты, вроде "Военный ныряльщик" или "Повелитель бури" – увидим. Пока же над площадкой раздаются звуки сирены. Это сигнал покинуть опасный периметр.

Радиус поражения и глубина воронки

Саперы успели проложить к месту уничтожения провода. Автомобиль доставил к площадке тротиловые шашки, установил взрыватели. Тем временем группа саперов, возвращаясь на безопасные позиции, случайно натыкается на пропущенный снаряд. Из земли заметен лишь небольшой фрагмент ржавой оболочки. Пока есть время, решено достать боеприпас из-под земли. Каково же удивление военных, когда после окончательных раскопок выясняется, что под ногами залегал 203-миллиметровый артснаряд.

"Я вам скажу, что страх – это друг сапера, потому что, как только сапер перестает бояться, то он уже не боец. Вместе с тем, скорее ощущаю трепет, потому что прикасаюсь к части истории, в том числе и военной. Немножко хвастаемся. Дома с настороженностью относятся к службе", – делится дебютным опытом рядовой 2-го расчета группы разминирования Дмитрий Карман.

© Sputnik Оставшаяся после взрыва воронка

После блиц-интервью военные следуют в укрытие, а журналистов и кинематографистов просят отойти на безопасную дистанцию. Считается, что в этот раз это не менее 500 метров.

Гремит нешуточный взрыв, с неба начинает сыпаться град из осколков. А на месте подрыва образовались три воронки (по числу ям, в которых разместили боеприпасы) не меньше 10 метров в глубину каждая.

Трагедия, которая заставляет считаться

По рассказам сторожилов, в советские времена у каждого школьника в Докшицком районе дома хранились находки с местного поля из еще одной деревни Замошье. Шашки пороха, патроны, гранаты – предмет мальчишеского баловства. Но переосмыслить опасность такого поведения заставила трагедия.

"Два парня отправились в район. И там сработал какой-то крупный боеприпас, да так, что от ребят ничего практически не осталось, – рассказал Председатель Крулевщинского сельсовета Александр Иванкович. – У нас сельсовет совсем не дачный. Дороги ведут туда не самые лучшие. Так что это не зона отдыха. Какой-то угрозы для местного населения нет. И если кто туда и направляется – едут целенаправленно".

Заминированная земля в Докшицком районе числится на балансе местного хозяйства. Но вот уже 80 лет приступить к севу или выпасу скота не торопятся. Саперы, как правило, даже после того, как участки удается полностью избавить от залежей боеприпасов, спустя несколько лет возвращаются на обезвреженные места. Такая тактика выбрана, чтобы проверить, не выдавил ли грунт новые опасные находки.