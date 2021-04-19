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Кот в Минске сначала выпал из окна, а потом забрался на высокое дерево. Снимали с МЧС

19.04.2021 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске МЧС вызывали на помощь по спасению кота. Похоже, животное выпало из окна, а потом взобралось на высокое дерево. Видео в редакцию прислали читатели TUT.BY.


Фото: читатель TUT.BY

История случилась у дома по адресу Максима Богдановича, 102.

— Кот залез на дерево. Приехали из МЧС — подняли лестницу, но кот перебрался выше. Лестницу выдвинули больше, где-то до уровня седьмого этажа. В итоге операция по спасению прошла успешно, — рассказала очевидец.

В видео хозяин животного поясняет: сначала кот «выпрыгнул из форточки». К сожалению, номер этажа звучит неразборчиво. В аккаунтах МЧС Минска в соцсетях об этой необычной истории пока не рассказывали.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в Минске МЧС вызывали на помощь по спасению кота. Похоже, животное выпало из окна, а потом взобралось на высокое дерево. Видео в редакцию прислали...
 
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