Кот в Минске сначала выпал из окна, а потом забрался на высокое дерево. Снимали с МЧС

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске МЧС вызывали на помощь по спасению кота. Похоже, животное выпало из окна, а потом взобралось на высокое дерево. Видео в редакцию прислали читатели TUT.BY.



Фото: читатель TUT.BY

История случилась у дома по адресу Максима Богдановича, 102.

— Кот залез на дерево. Приехали из МЧС — подняли лестницу, но кот перебрался выше. Лестницу выдвинули больше, где-то до уровня седьмого этажа. В итоге операция по спасению прошла успешно, — рассказала очевидец.

В видео хозяин животного поясняет: сначала кот «выпрыгнул из форточки». К сожалению, номер этажа звучит неразборчиво. В аккаунтах МЧС Минска в соцсетях об этой необычной истории пока не рассказывали.