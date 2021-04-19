«Наша мама в тюрьме?» Как живет семья, где в СИЗО оба родителя, а бабушка с внуками вынуждена была уехать

Источник материала: Tut.by

Антонина Коновалова уже семь месяцев находится в СИЗО. В 2020-м она присоединилась к команде «Страна для жизни», была организатором встреч Светланы Тихановской с избирателями. В сентябре женщину обвинили в участии в массовых беспорядках. Через месяц в СИЗО оказался и ее муж. Бабушка с двумя малолетними детьми была вынуждена экстренно покинуть Беларусь. Уже на границе внук спросил у нее: «Наша мама в тюрьме?» 20 апреля родителей начнут судить.



Мама и дети Антонины Коноваловой на акции солидарности в Варшаве Фото: Ирины Ареховской, «Белсат»

Антонина Коновалова познакомилась с мужем на работе, она занималась логистикой, а Сергей в той же фирме был водителем. В семье двое детей: 6-летний Ваня и 4-летняя Настя. В 2020 году Тоня поддержали проект «Страна для жизни», стала волонтером, уже во время избирательной кампании собирала подписи в поддержку Светланы Тихановской, а когда ее зарегистрировали кандидатом в президенты, организовывала встречи с избирателями.

— Они настолько были заняты избирательной кампанией, что часто даже поесть не успевали, — рассказывает TUT.BY Анна, мама Тони. — Иногда они ехали на встречу с избирателями и даже не знали, будет ли у них место для ночевки, там же один город за другим был. Дочь очень активно помогала. Свою первую «23.34» (статья в КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии — Прим. TUT.BY) она получила еще весной 2020-го, когда первый раз вышла к микрофону Сергея Тихановского.



Самое тяжелое испытание для Антонины, по словам ее мамы, расставание с детьми

Второй раз Антонину задержали 6 сентября 2020 года, снова по «административке», хотя родные говорят, что она не принимала участия ни в шествии, ни в митинге, забрали просто из машины.

— У нее с собой был бейдж «Штаб Светланы Тихановской», это и послужило причиной задержания, — уверена мама Антонины. — Потом ей дали штраф (за участие в несанкционированной акции — Прим. TUT.BY), но домой она уже не вернулась, просто исчезла. Мы ее искали везде, над нами просто издевались на Окрестина, говорили: «Да вы что, она вышла! Был же суд». А Тони нигде нет, хотя я уверена, она в первую очередь позвонила бы родителям, потому что мы были с ее детьми, а она очень хорошая мама. Подали заявление об исчезновении человека, тогда нам позвонил следователь и сказал, что Антонина задержана на 72 часа по подозрению в совершении преступления.

Анна говорит, что у них было трое суток, чтобы принять решение, что делать дальше. Очень боялись, что могут забрать детей — вспоминали историю журналистки Ирины Халип у которой в 2010-м угрожали забрать сына Даника.

Собраться толком — не было времени собраться, рассказывает Анна. Дети все лето провели за городом, выросли из вещей, а чтобы взять другие, нужно было вернуться в квартиру, у которой могли дежурить силовики.

— Даже сумки не было. Пришлось забросить вещи в чехол от одеяла. Настю обула в кеды старшего брата, на размера три больше. Что поделать? У нас было очень мало времени.

Поскольку визы у Анны не было, поехали туда, куда можно было попасть просто по паспорту — так оказались в Украине.

— Часть границы переходили пешком, нейтральную полосу, это несколько километров. В темноте шли с детьми, тогда внук впервые спросил: «Наша мама в тюрьме?» Дети видели два обыска, никто не церемонился, к нам за город, где были внуки, приехали вооруженные люди. Мы решили не рассказывать все детям, недооценили, что наш 6-летний Ванечка услышал разговоры и сам уже все понял. Сейчас они знают, что с родителями, очень по ним скучают.



Дети Антонины Коноваловой и Сергея Ярошевича. Фото сделано летом 2020 года

В октябре задержали папу. Сергей Ярошевич был администратором телеграмм-канала «Армия с народом». Он выехал из страны, но когда задержали супругу, вернулся в Беларусь. Вскоре сам оказался в СИЗО. Его обвиняют в активном участии в действиях, которые нарушили общественный порядок.

— Сергей в письмах всегда спрашивает, как дети, — рассказывает мама Антонины. — И Тоня постоянно спрашивает про Ваню и Настю, она очень хорошая и заботливая мама. И дети о ней помнят, хотя для них семь месяцев разлуки, конечно, большой срок. Недавно внучка говорит: «А мы с мамой ходили в кино, у нас были цветные очки, мы ели поп корн». Дочь старалась постоянно водить детей в кино, на выставки. А внук увидел, что у меня что-то не получается и я сержусь, и сказал: «Бабуля, ну-ка, как мама учила: вдох — выдох, дальше пошли». Самое тяжелое — разлука с детьми.

Анна говорит, что «у добрых дел нет национальности». Сразу после приезда в Украину им помогли простые люди. Через 90 дней, когда истек срок, на протяжении которого семья могла находится в стране, бабушка с внуками перебралась в Польшу.

К сожалению, поддерживать связь с Тоней и Сергеем напрямую не выходит. Анна говорит, что письма просто не доходят. Так что весточки они переправляют через родственников, друзей и знакомых. Писать друг другу Тоня и Сергей тоже не могут, так как оба находятся в СИЗО.



Такие письма Антонина отправляет детям. Специально печатными буквами, чтобы они читали сами

С Антониной Коноваловой в одной камере на Володарке оказалась Татьяна Гацура-Яворская, которая недавно вышла на свободу. Вот что она написала о ней:

— Тоня Коновалова — необъявленный лидер камеры. Если в чем-то сомневаемся, задаем вопрос Тоне, слушаем ее команды разобраться с порядком в вещах или общей свалкой еды. А Тоня заботится о нас — всегда пересчитает для раздатчиков кому порцию, кому просто пустая миска, встает утром и начинает кипятить воду в наших кружках. Она сидит с сентября, муж — с октября, дети с бабушкой уехали.

— Я знаю, что моя дочь очень смелая, — говорит мама о Тоне. — Но для меня она всегда будет маленькой девочкой. Это очень тяжело — осознавать, какие испытания ей приходится переживать. А она еще умудряется, находясь в СИЗО, подбадривать нас.

Антонину и Сергея обвиняют в участии в массовых беспорядках. Скоро начнется суд. Спрашиваем, чего мама ждет от процесса.

— Тяжелый вопрос, — говорит Анна и через паузу добавляет: — С одной стороны, я — реалист и понимаю, какие сроки сейчас дают политзаключенным. С другой стороны, мне хочется верить в то, что люди, которые будут принимать решение по ее делу, будут руководствоваться законом и совестью. Моя дочь не совершала того, в чем ее обвиняют. Она не руководила телеграмм-каналами, не готовила никаких беспорядков.

Антонина Коновалова и Сергей Ярошевич находятся в СИЗО № 1. Адрес для писем: 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2.