Лично или через сайт. РИКЗ пояснил, как в 2021-м можно записаться на ЦТ

Источник материала: Tut.by

С 2 мая в стране начинается регистрация на ЦТ. В этом году подать заявление на тестирование можно лично или же заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщает сайт РИКЗ. Чтобы записаться на тестирование у абитуриента есть месяц.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Онлайн — заполняем электронную форму

Способ, как подать заявление для участия в ЦТ, каждый абитуриент выбирает сам. Для тех, кто решит сделать это с помощью электронной формы на сайте РИКЗ, следует перейти по ссылке — www.regct.rikc.by . Система предварительной регистрации абитуриентов для участия в ЦТ будет доступна с 9.00 2 мая до до 12.00 1 июня. Позже указанного времени в течение дня 1 июня подача заявления и регистрация для участия в ЦТ будет возможна только при личном обращении в пункты регистрации до момента их закрытия (до 19.00).

Итак, если абитуриент заполняет заявление онлайн, то при первом входе в систему предварительной регистрации ему нужно будет авторизоваться. Для этого:

ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность,

указать номер своего мобильного телефона. На этот номер придет СМС с кодом-паролем для доступа в свой личный кабинет. Отметим, что личный кабинет формируется в момент первого входа в систему предварительной регистрации.

Данный код-пароль следует сохранить, чтобы использовать его для последующих входов в свой личный кабинет.

Одно из полей в системе предварительной регистрации называется «Выбранные предметы и пункты тестирования». Здесь указаны адреса пунктов регистрации, в один из которых абитуриенту необходимо будет обратиться для получения пропуска (-ов) для участия в ЦТ.

Однако до того, как идти за пропуском, абитуриенту нужно не только заполнить анкету, но и не позднее 1 июня произвести оплату за прием и оформление документов для участия в ЦТ. Сделать это можно через систему «Расчет» (ЕРИП), используя номер своего лицевого счета, указанного в личном кабинете системы предварительной регистрации.

— До того, пока абитуриент не получил пропуск на ЦТ, в личном кабинете системы предварительной регистрации он может корректировать введенную им информацию. Например, изменять набор учебных предметов, язык представления теста, — указано на сайте РИКЗ. — Если же пропуск получен, то любые изменения в заявлении на участие в ЦТ возможны только при личной явке абитуриента в пункт регистрации, где он получил пропуск (-а).

Лично — идем в пункт регистрации на ЦТ



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тем, кто решит подавать заявление для участия в ЦТ лично (или через законного представителя), нужно будет посетить один из пунктов регистрации. Однако перед тем, как это сделать, стоит зайти на сайт данного пункта, чтобы узнать дату и время, когда вас будут готовы принять. Дело в том, что в связи с COVID-19 для того, чтобы в помещениях не скапливалось много людей, здесь сформируют предварительную запись (электронную очередь). Информацию о том, каким образом организуют очередь, разместят на сайте пункта регистрации. Важный момент, человеку, который придет регистрироваться лично, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Что же касается оплаты, то в данном случае абитуриенту также понадобится система «Расчет» (ЕРИП). При этом вводить нужно лицевой счет, который человеку выдали в пункте регистрации.

Общее — получаем пропуск



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

А дальше — общее. После того, как абитуриент подал заявление для участия в тестировании (неважно, лично или онлайн) и заплатил, он должен не позднее, чем 1 июня прийти в пункт регистрации в указанные ему дату и время, чтобы забрать пропуск для участия в ЦТ. Если у самого не выходит, можно попросить законных представителей.

Для получения пропуска при себе надо иметь удостоверение личности — паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Отметим, процесс регистрации для участия в тестировании считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуск.

— Абитуриент забирает пропуск (-а) в пункте регистрации, в котором он подал заявление для участия в ЦТ при личной явке или в одном из пунктов регистрации, которые осуществляют работу на базе пунктов тестирования, где абитуриент планирует проходить ЦТ, в случае подачи заявления для участия в ЦТ посредством системы предварительной регистрации, — отмечается на сайте РИКЗ.

Если абитуриенту удобно получить пропуск в одном городе, а писать тест — в другом, такое тоже возможно. Для этого необходимо лично обратиться в пункт регистрации по месту проживания. Здесь у него примут заявление и после оплаты регистрационного взноса выдадут пропуск для прохождения ЦТ в другом населенном пункте. Кстати, при подаче заявления онлайн, человек на сайте также может выбирать любой удобный ему пункт тестирования, в том числе и в другом населенном пункте.

Стоимость участия в тестировании по одному предмету — 0,1 базовая (2,9 рубля). Максимум, человек может записаться на четыре ЦТ. Последний день регистрации на тестирование — 1 июня.