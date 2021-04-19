Россия меняет правила прилета для белорусов

Источник материала: БT

Россия изменила правила въезда в страну через аэропорты. Теперь гражданам Беларуси, Армении и Кыргызстана, прилетевшим в Россию, необходимо предъявить в пунктах пропуска отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не менее чем за 72 часа до прилета.